Der FC Köln-Profis Sebastian Sebulonsen und die Eintracht Frankfurt-Spielerin Sofie Lundgaard bestätigen ihre Beziehung. Details zu den Karrieren und dem gemeinsamen Lifestyle.

Die deutsche Frauen- und Männer-Fußballszene hat ein neues Traumpaar entdeckt. Sebastian Sebulonsen, der bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag steht, und Sofie Lundgaard, die für den FC Liverpool aktiv war, sind ein verlobtes Paar. Die Bestätigung der Romanze erfolgte durch die Redaktion der Bild, nachdem Nachfragen bei den beiden Athleten gestellt wurden.

Romantik über Vereinsgrenzen hinweg

Sebastian Sebulonsen ist mit 26 Jahren norwegischer Nationalspieler und wechselte im Sommer vom FC Liverpool zur Eintracht Frankfurt. Sofie Lundgaard, 24 Jahre alt und dänische Fußballerin, hat ihre Beziehung öffentlich gemacht. Auf Instagram kommentierte Lundgaard den neuesten Beitrag ihres Partners mit zwei roten Herzen, was die enge Verbindung unterstreicht.

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Während der kürzlichen Länderspielpause teilten die beiden mehrere private Schnappschüsse auf ihren Sozialen Medien. Die Fotos zeigen die Paare beim gemeinsamen Kochen in ihrer Wohnung, bei Spaziergängen, beim Shopping und bei romantischen Momenten im Aufzug. Die Fotos dokumentieren eine sichtbare Nähe und Verbundenheit zwischen den beiden Sportlern.

Modebewusstsein verbindet Fußballkarrieren

Neben dem sportlichen Erfolg teilen die beiden ein starkes Interesse an Mode und Lifestyle. Auf Instagram präsentieren sie eine Mischung aus ihrem Fußballalltag und stilvollen Outfits. Sebulonsen, der seit 2025 für den FC Köln als Rechtsverteidiger spielt, hat dort bereits acht Pflichtspiel-Einsätze absolviert. Seine Follower-Zahl liegt bei knapp 17.000 Nutzern.

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Sofie Lundgaard hingegen verfügt über eine deutlich größere Reichweite. Auf der Social-Media-Plattform folgen ihr satte 133.000 Nutzer. Sie präsentiert nicht nur Kleidung, sondern gestaltet diese auch mit. Die Dänin kooperiert mit dem Kopenhagener Label SILFEN und zeigt dort ihre gemeinsam designten Handtaschen, die als stilvoll und elegant, aber zugleich lässig beschrieben werden.

Vergangene Vereinsstationen der Athleten

Die sportlichen Laufbahnen der beiden sind bereits erfolgreich. Sofie Lundgaard feierte bereits mit 16 Jahren ihr Profidebüt in Dänemark für Aalborg BK. Später spielte sie für Fortuna Hjørring, mit dem sie Meisterschaft und zweimal den Pokal gewann. Im Jahr 2023 folgte ihr Wechsel nach England, wo sie für den FC Liverpool 42 Pflichtspiele bestritt, darunter 29 Partien in der Women's Super League.

Sebastian Sebulonsen hat sich als etablierteter Profi am Geißbockheim positioniert. Seine Karriere führte ihn von norwegischen Clubs zum FC Liverpool und schließlich zur Eintracht Frankfurt. Die Kombination aus hoher sportlicher Belastung und privater Lebensqualität scheint für das Paar gut zu funktionieren, wie die öffentlichen Beiträge nahelegen.

Fußballliebe ist in Köln kein Novum

Der FC Köln ist keine unbekannte Adresse für romantische Verbindungen im Kader. Ein ähnliches Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit war Rasmus Carstensen, der 2023/24 gemeinsam mit seiner Freundin Sofie Vendelbo für den FC auflief. Carstensen, damals 26 Jahre alt und von Aarhus kommend, spielte am Geißbockheim, bevor es das Paar später wieder nach Dänemark zog. Solche Partnerschaften sind im deutschen Profifußball verbreitet.

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Für Sebastian Sebulonsen und Sofie Lundgaard läuft es derzeit sowohl auf dem Platz als auch in der Liebe. Ihre öffentliche Präsenz zeigt, dass sie ihre Beziehungen zum Sport und zu ihrem privaten Leben geschickt kombinieren. Die Unterstützung durch die Fans und die hohe Reichweite in den sozialen Medien unterstreichen ihren Status als prominente Athletenpaare in der deutschen Sportlandschaft.