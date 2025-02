Fußball-Regelhüter lehnen Nettospielzeit ab

Der Fussball behält seine traditionelle Spielzeit bei, trotz Forderungen nach einer Nettospielzeit. Der IFAB (International Football Association Board) diskutiert alternative Ansätze zur Erhöhung der effektiven Spielzeit, wie konsequentes Nachspielen und das stärkere Durchsetzen von Regeln.

Fußball -Regelhüterinnen und Regelhüter lehnen die Nettospielzeit ab. Der Fußball unterscheidet sich von anderen Sport arten, indem die Spielzeit nicht gestoppt wird, selbst bei häufigen Unterbrechungen. Der IFAB (International Football Association Board) trifft sich am 4. März 2023 zu seiner jährlichen Generalversammlung, um die Fußball regeln zu besprechen.

Auf der Tagesordnung steht unter den Diskussionspunkten die „Mögliche Maßnahmen zur Erhöhung der tatsächlichen Spielzeit/Reduzierung des Zeitspiels“. Die Nettospielzeit, bei der die Spielzeit beim Handball, Eishockey oder Basketball bei Unterbrechungen angehalten wird, wird im Fußball nicht eingeführt. Es gibt mehrere Gründe, die das IFAB bei seinem letzten Treffen dazu führten, die Nettospielzeit nicht weiter zu verfolgen. Die Abreise von Fans ist ein wichtiger Punkt: Bei wichtigen Profifußballspielen sind oft deutlich mehr Menschen im Stadion als bei Hallensportarten. Die Bereitstellung von Sicherheitskräften und Bussen oder Bahnen ist schwieriger zu planen, wenn der Abpfiff schlechter vorauszusehen ist. Kommerzielle Aspekte spielen ebenfalls eine Rolle. Die Planbarkeit bleibt auch im Fernsehen ein wichtiger Punkt, dort erwirtschaftet der Fußball viel Geld. In der UEFA Champions League beispielsweise folgen oft zwei Spiele nacheinander, deren Abstände genau auf Werbung und Interviews getaktet sind. Auch die Umsetzung im Amateurbereich ist schwierig. In den untersten Klassen herrscht ein Mangel an Schiedsrichtern. Eine Position wie in vielen Hallensportarten zur Überwachung der Spieluhr ist schwer umsetzbar. Es bräuchte neutrale Zeitnehmer und eine sichtbare Uhr.Der IFAB verfolgt aber zwei andere Themen, um die effektive Spielzeit zu erhöhen: Konsequent Nachspielen: Die FIFA setzte bei der WM der Männer in Katar 2022 auf mehr Nachspielzeit, was das Schinden von Zeit unattraktiver machen soll. Stärkeres Durchsetzen von Regeln: Zwei Regeln könnten stärker durchgesetzt werden. Seit 2019 muss ein ausgewechselter Spieler an der nächstgelegenen Linie das Spielfeld verlassen. Immer noch gehen viele Spieler aber den manchmal längeren Weg Richtung Ersatzbank, was Zeit kostet. Auch die Sechs-Sekunden-Regel, bei der der Torwart den Ball nicht länger in den Händen halten darf, ist immer wieder im Gespräch. Die Spielfortsetzung bei einem Verstoß gegen die Sechs-Sekunden-Regel ist ein indirekter Freistoß im Strafraum für die andere Mannschaft, was gemessen am Vergehen eine recht drakonische Sanktion ist. Deswegen wird die Regel oft nicht durchgesetzt.





