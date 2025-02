Fußball-Stürmer und Polizist-Azubi in brutaler Schlägereim-Bande

Ein 19-jähriger Fußballer und ein Polizei-Azubi sind in eine brutale Schlägerbande verwickelt, die einen Mann mit einem Hammer fast totgeprügelt haben soll. Die Bande wurde in Dortmund festgenommen.

Um 10:52 Uhr führten Polizei beamte in Schwerte einen Mann in grauer Jogginghose und Daunenjacke aus einem gepflegten Wohnhaus. Der 19-jährige Leonardo T. spielte als Stürmer in der Oberliga Westfalen für den Fußballverein TuS Bövinghausen und schoss in dieser Saison drei Tore in sechzehn Spielen. Niemand seiner Teamkollegen ahnte, dass er Mitglied einer brutalen Schlägerbande war, die einen Mann mit einem Hammer fast totgeprügelt haben soll. T.

stellte sich am Donnerstag der Polizei und gab vollumfänglich aus. Daraufhin schlugen am Freitagmorgen Zivilbeamte an vier Orten zu und nahmen die gesamte Bande fest. Einer der vier mutmaßlichen Täter ist Kommissaranwärter bei der Polizei. Nach BILD-Informationen handelt es sich bei dem Mann um Hatim O. (18). Kurz nach der brutalen Attacke begann er im Jahr 2024 seine Ausbildung, als wäre nichts geschehen.Die Tat ereignete sich am Abend des 7. Juni 2023. Ein junger Mann (28) wollte in Dortmund eine Frau treffen, die er zuvor in einem Chatroom kennengelernt hatte. Doch am Treffpunkt nahe dem Westfalenstadion tauchten gegen 22.15 Uhr vier Unbekannte auf. Als dem 28-Jährigen klar wurde, dass er in eine Falle gelockt wurde, war es zu spät: Die Täter schlugen auf ihn ein. Als das Opfer versuchte, sein Handy zurückzubekommen, eskalierte die Situation. Einer der Täter ging mit einem Hammer auf den Mann los und soll ihn mehrmals mit voller Wucht auf den Kopf eingeprügelt haben, wobei ein Teil der Schädeldecke löste sich. Nur eine Not-OP rettete dem Schwerverletzten damals sein Leben.Monatelang fahndeten die Ermittler öffentlich nach Hinweisen. Ein Haftrichter erließ am Freitag Haftbefehle gegen alle vier Tatverdächtigen. Der Vorwurf gegen den Polizei-Azubi und zwei weitere Verdächtige lautet auf schweren Raub. Dem vierten Mann wird versuchter Mord vorgeworfen. Die Haftbefehle gegen die drei Räuber wurden allerdings außer Vollzug gesetzt. Der Tatverdächtige, dem ein versuchtes Tötungsdelikt vorgeworfen wird, kommt in U-Haft. Dortmunder Polizeipräsident Gregor Lange: „Nachdem bekannt wurde, dass es sich bei einem der Tatverdächtigen um einen Polizeibeamten in Ausbildung handelt, habe ich die sofortige Enthebung vom Dienst bis zur vollständigen Aufklärung angeordnet. Eins ist klar: Straftäter haben bei der Polizei nichts zu suchen.





BILD

