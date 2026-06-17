Fußball-Weltmeisterschaft 2026: Bierpreise sorgen für Unverständnis

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ist für die Fans vor Ort ein teures Vergnügen. Die Tickets sind nicht die einzige teure Angelegenheit. Auch für ein Bier werden unfassbare Preise aufgerufen.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ist für die Fans vor Ort ein teures Vergnügen. Die Tickets sind nicht die einzige teure Angelegenheit. Auch für ein Bier werden unfassbare Preise aufgerufen.

Lediglich Atlanta ist eine positive Ausnahme. Im Stadion hört der Wucher nicht auf. Speziell die Bier-Preise sorgen für Unverständnis. Für ein importiertes Bier werden im Stadion von Santa Clara bei San Francisco bis zu 23 US-Dollar fällig.

Umgerechnet sind das rund 19,80 Euro - für weniger als einen halben Liter. Auch heimisches Bier ist kaum günstiger: Die gleiche Menge eines amerikanischen Biers kostet 21 Dollar, was etwa 18,10 Euro entspricht. In den Medien werden diese verrückten Preise scharf kritisiert. Die Bierpreise sind nicht überall so hoch wie in Santa Clara.

Günstig allerdings wird es auch in den anderen Arenen nicht. Im Finalstadion in East Rutherford nahe New York wird für einheimisches Bier umgerechnet rund 13,80 Euro fällig, für importiertes Bier etwa 14,65 Euro. In Inglewood bei Los Angeles liegen die Bierpreise bei umgerechnet knapp 16 beziehungsweise 17 Euro. Wie wäre es mit einem kleinen Snack dazu?

Chips gibt es beispielweise in Philadelphia für umgerechnet etwa 6,50 Euro, Pommes für über 17 Euro. Immerhin gibt es auch eine positive Ausnahme - und zwar in Atlanta. Stadionbesitzer Arthur Blank, 83-jähriger Milliardär und Unternehmer, zog eine klare Grenze: Die Preise sollten auch während der WM stabil bleiben. So kostet ein knappes Liter Mineralwasser umgerechnet weniger als 3,50 Euro, für rund 0,6 Liter US-Bier werden gut 7,70 Euro fällig.

Die Menschen in Atlanta sollen sich wie zu Hause fühlen - sicher und geborgen, willkommen, geliebt und respektiert. Diese Dinge stehen nicht zur Diskussion. Das gilt für die Weltmeisterschaft genauso wie für den Alltag





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