Fußball-Weltmeisterschaft 2026: Deutschland startet in die Gruppenphase

Die deutsche Nationalmannschaft startet in die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 und wird in der Gruppe E auf machbare, aber nicht zu unterschätzende Gegner treffen.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ist ein besonderes Ereignis. Vom 11. Juni bis 19. Juli werden 48 Nationen um den Titel kämpfen.

Für die deutsche Nationalmannschaft beginnt das Turnier am 14. Juni. Die DFB-Auswahl wurde in die Gruppe E gelost und trifft dort auf machbare, aber nicht zu unterschätzende Gegner. Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick wird in diesem Turnier viele Herausforderungen meistern müssen.

Durch den neuen WM-Modus mit 48 Teams kommen nicht nur die Gruppenersten und -zweiten, sondern auch die acht besten Gruppendritten weiter. Das macht die Szenarien für die K.o. -Runde vielfältig. Als Erster der Gruppe E würde Deutschland im Sechzehntelfinale am 29.

Juni um 22:30 Uhr in Boston auf einen der besten Gruppendritten treffen. Je nach Konstellation könnte hier ein Schwergewicht wie Argentinien oder Brasilien auf Deutschland warten. Bei einem zweiten Platz in der Gruppe ginge es am 30. Juni um 19 Uhr in Dallas gegen den Zweitplatzierten der Gruppe I. In dieser Gruppe befinden sich mit Mexiko und Kanada zwei starke Gegner.

Sollte Deutschland als einer der acht besten Gruppendritten weiterkommen, wartet im Sechzehntelfinale unweigerlich ein Gruppensieger. Mögliche Gegner wären dann Top-Nationen wie Spanien oder Portugal. Am 19. Juli in New York/New Jersey wird dann das Finale stattfinden, in dem der neue Weltmeister gekrönt wird.

Die deutsche Nationalmannschaft wird in diesem Turnier viele Herausforderungen meistern müssen, um den Titel zu gewinnen. Der Spielplan des DFB-Teams ist reich an Möglichkeiten, aber auch an Herausforderungen





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