Fußball-Weltmeisterschaft 2026: Die Termine und Szenarien

Die deutsche Nationalmannschaft beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 am 14. Juni. Der Spielplan mit allen Terminen und möglichen Wegen durch die K.o.-Phase ist hier zu finden.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA beginnt am 11. Juni und endet am 19. Juli. 48 Nationen werden um den Titel kämpfen. Die deutsche Nationalmannschaft beginnt das Turnier am 14.

Juni. Der Spielplan des DFB-Teams mit allen Terminen, Anstoßzeiten und möglichen Wegen durch die K.o. -Phase ist hier zu finden. Die DFB-Auswahl wurde in die Gruppe E gelost und trifft dort auf machbare, aber nicht zu unterschätzende Gegner.

Die Mannschaft von Bundestrainer kam nicht nur die Gruppenersten und -zweiten, sondern auch die acht besten Gruppendritten weiter. Das macht die Szenarien für die K.o. -Runde vielfältig. Als Erster der Gruppe E würde Deutschland im Sechzehntelfinale am 29.

Juni um 22:30 Uhr in Boston auf einen der besten Gruppendritten treffen. Je nach Konstellation könnte hier ein Schwergewicht wie Spanien, Argentinien oder Brasilien auf Deutschland warten. Bei einem zweiten Platz in der Gruppe ginge es am 30. Juni um 19 Uhr in Dallas gegen den Zweitplatzierten der Gruppe I. In dieser Gruppe befinden sich mit England, Belgien und Dänemark drei der stärksten Mannschaften der Welt.

Sollte Deutschland als einer der acht besten Gruppendritten weiterkommen, wartet im Sechzehntelfinale unweigerlich ein Gruppensieger. Mögliche Gegner wären dann Top-Nationen wie Spanien, Argentinien, Brasilien, Frankreich oder Deutschland selbst. Die Termine der Kader- und Nominierungsbekanntgabe aller Teams sind im Überblick zu finden





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Fußball-Weltmeisterschaft 2026 Deutsche Nationalmannschaft Spielplan K.O.-Runde Gruppenphase

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