Fußball-Weltmeisterschaft 2026 im öffentlich-rechtlichen Fernsehen

ARD und ZDF sichern sich Übertragungsrechte für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Alle wichtigen Spiele werden frei empfangbar im Fernsehen gezeigt.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen sein. Die ARD und das ZDF haben bekannt gegeben, dass sie die Übertragungsrechte für das Turnier besitzen werden.

Zuvor hatte die 'Bild' berichtet, dass die beiden öffentlich-rechtlichen Sender entsprechende Sublizenzen von der Telekom erworben hätten. ARD-Sportintendantin Dr. Katrin Vernau vom WDR zeigte sich erfreut über die Übertragungsrechte: 'Es freut mich sehr, dass wir dieses gesellschaftliche und sportliche Großereignis auch im kommenden Jahr bei ARD und ZDF anbieten können.

' ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler betonte: 'Die gute Nachricht ist: Alle wichtigen Spiele der Fußball-WM 2026 werden frei empfangbar im ZDF und in der ARD zu sehen sein.





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ARD ZDF Übertragungsrechte Telekom Sublizenzen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Neuseeland qualifiziert sich für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026Neuseeland hat sich für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert, nachdem es die dritte WM-Qualifikationsrunde gewonnen hatte.

Read more »

Fußball-Weltmeisterschaft 2026: Zeitverschiebung und SpielplanDie Zeitverschiebung könnte Fußball-Fans aus Deutschland vor Herausforderungen stellen, da manche Partien erst ab Mitternacht oder später ausgetragen werden. Der gesamte Spielplan ist geteilt in Gruppenphase und K.o.-Runde.

Read more »

WM 2026: Das sind die neuen Regeln bei der diesjährigen Fußball-WeltmeisterschaftBei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 gibt es einige Regeländerungen, die neu eingeführt werden. Welche das sind und worum es dabei geht, erfahren Sie hier.

Read more »

EQS-News: Hisense feiert den Beginn zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 mit einer RGB-MiniLED-InnovationEQS-News: Hisense / Schlagwort(e): Vereinbarung Hisense feiert den Beginn zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 mit einer RGB-MiniLED-Innovation 12.06.2026 / 19:35 CET/CEST Für

Read more »