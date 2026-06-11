Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko-Stadt eröffnet

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 beginnt heute Abend um 19.30 Uhr im Fußball-Tempel Aztekenstadion in Mexiko-Stadt mit einer Eröffnungsfeier. Das ZDF beginnt seine Übertragung bereits um 17.45 Uhr mit den Vorberichten. Das Spiel zwischen Mexiko und Südafrika wird um 21 Uhr angepfiffen. Vor den Toren des pompösen Stadions herrscht Ausnahmezustand. Die Polizei bereitet sich mit einem massiven Aufgebot auf einen Großkampftag vor.

Im Aztekenstadion in Mexiko wird die Fussball-Weltmeisterschaft 2026 heute eröffnet. Die FIFA-Weltmeisterschaft steigt vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA , Mexiko und Kanada – das größte Turnier der FIFA-Geschichte.

Statt bislang 32 nehmen erstmals 48 Teams teil. Dadurch steigt die Zahl der Spiele von 64 auf 104. Von den zwölf Vierergruppen erreichen jeweils die zwei besten Mannschaften sowie die acht besten Gruppendritten die K.o. -Runde.

Dadurch gibt es erstmals ein Sechzehntelfinale, für die Finalisten steigt die maximale Zahl der Spiele somit von sieben auf acht. Außerdem wird das Turnier erstmals in drei Ländern gespielt. Für die FIFA ist die WM ein gigantisches Prestigeprojekt, Kritiker sprechen dagegen von einer weiteren Aufblähung des Kalenders





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