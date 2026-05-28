Fußball-Weltmeisterschaft 2026: Neuigkeiten und Entwicklungen

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika rückt mit großen Schritten näher. Alle relevanten Neuigkeiten und Entwicklungen rund um das Turnier gibt es hier im Ticker.

Die Fußball -Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika rückt mit großen Schritten näher. Alle relevanten Neuigkeiten und Entwicklungen rund um das Turnier gibt es hier im Ticker. Bis zum Start des Mammut-Turniers mit erstmals 48 Mannschaften sind es nur noch wenige Wochen.

Der Fokus rückt immer mehr auf die Nationalmannschaften. Laut der britischen Tageszeitung 'Telegraph' könnte die englische Nationalmannschaft ihr erstes Vorbereitungsspiel in den USA vor mehr als 50.000 leeren Plätzen spielen. Für das Spiel gegen Neuseeland am 6. Juni seien demnach bisher nur 13.000 Tickets verkauft worden.

Das Raymond James Stadium in Tampa fasst allerdings ganze 69.000 Zuschauer. Die günstigsten Tickets für das Spiel kosten 72 Dollar und seien damit deutlich günstiger als die Preise bei der WM-Endrunde. Wie die britischen Zeitungen 'Daily Mail' und 'The Times' berichten, werden voraussichtlich nur 1.500 offizielle Mitglieder des 'Das zweite Vorbereitungsspiel der Engländer gegen Costa Rica findet am 10. Juni statt.

Auch dort seien bisher lediglich 12.000 Tickets verkauft worden - das Inter&Co Stadium in Orlando verfügt aber auch nur über 25.000 Plätze. Der spanische Nationaltrainer Luis de la Fuente hat kein einziges Profi in das WM-Aufgebot berufen. Laut 'The Athletic' ist das in der Geschichte des Wettbewerbs ein Novum. Auch auf Rechtsverteidiger Daniel Carvajal, für den es die letzte Saison bei Real war, verzichtete der 64-jährige de la Fuente.

'Ich bin Nationaltrainer, ich schaue nicht auf den einen oder anderen Verein. Ich habe nicht diesen Lokalpatriotismus, den ein Fan haben kann', sagte de la Fuente auf die Frage nach den fehlenden Real-Spielern und ergänzte: 'Wenn wir einen Kader nominieren, beschäftigen wir uns monatelang damit. Wir sind zufrieden, denn als wir die Liste endgültig festgelegt haben, konnten wir ruhig schlafen.

' Im Video zum neuen WM-Song 'Dai Dai' von Shakira sind auch zahlreiche Fußball-Stars zu sehen. Bevor die ersten Töne erklingen, sagen unter anderem Harry Kane, Kylian Mbappe, Jamal Musiala, Rodri, Alphonso Davies, Erling Haaland: 'Wir sind bereit.

' Letzterer gibt dann auch sozusagen den Anstoß, indem er einen Ball in die Luft schießt. Einige der großen Namen tauchen auch später nochmal auf, haben jedoch keinen Gesangspart. Die Zeilen teilt sich die kolumbianische Popikone mit dem nigerianischen Reggae-Künstler Burna Boy. Auch Szenen aus früheren Turnieren sind zu sehen, mit Superstars wie Pele, Diego Maradona, Romario oder Der offizielle Clip zu 'Dai Dai' - italienisch für 'Los geht's, los geht's' - erschien in der Nacht zu Sonntag.

Shakira, die schon für die WM-Turniere 2010 und 2014 die Songs 'Waka Waka (This Time for Africa)' und 'La La La' lieferte, tritt am 19. Juli beim WM-Finale mit Madonna und der K-Pop-Gruppe BTS bei einer Halbzeitshow auf. Die künstlerische Leitung liegt dann in den Händen von Sänger Chris Martin von der Band Coldplay. Die Nationalmannschaft der Demokratischen Republik Kongo soll sich wegen des Ebola-Ausbruchs in ihrer Heimat für 21 Tage in Isolation begeben.

Wenn das Team in die USA einreisen wolle, müssten sich alle Mitglieder für drei Wochen in einer 'Blase' isolieren, sagte der WM-Verantwortliche des Weißen Hauses, Andrew Giuliani, am Freitag. Die Mannschaft der DR Kongo will ihr Quartier bei ihrer zweiten WM-Teilnahme nach 1974 (als Zaire) in der US-Metropole Houston aufschlagen.

Die Isolation müsse strikt eingehalten werden, betonte Giuliani bei 'ESPN': 'Wir haben dem Kongo sehr klar gemacht, dass sie die Integrität ihrer Blase für 21 Tage wahren müssen, bevor sie dann am 11. Juni nach Houston kommen können.





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