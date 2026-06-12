Fußball-WM 2022: TV-Programm und Livestreams für die Spiele am Samstag

Übersicht über die TV-Übertragungen der WM-Spiele am Samstag: Wann laufen die Partien der USA, Brasiliens und der Schweiz? Alle Infos zu Free-TV und Livestreams.

Nachdem Mexiko und Kanada ihre ersten WM-Spiele absolviert haben, steht nun der erste Einsatz der USA gegen Paraguay auf dem Programm. Gleichzeitig startet mit Rekordweltmeister Brasilien die erste Fußballnation von Weltrang in das Turnier.

SPORTBILD gibt einen Überblick, wo die Spiele der Fußball-WM heute im deutschen Fernsehen und via Livestream zu verfolgen sind. Wer die Partie zwischen den USA und Paraguay sehen möchte, muss sich in der Nacht zum Samstag sehr früh aus dem Bett reißen oder sogar auf den Schlaf verzichten. Der Co-Gastgeber Katar steigt um 3 Uhr deutscher Zeit gegen Ecuador in das Turnier ein. In der zweiten Begegnung des Tages trifft am Samstagabend um 21 Uhr Katar auf die Schweiz.

Im Anschluss steht das erste Topspiel der Fußball-WM auf dem Programm: Um Mitternacht trifft Rekordweltmeister Brasilien auf die Schweiz? Achtung: Es handelt sich hier um einen Fehler im Eingangstext; korrekt ist, dass Brasilien in der Nacht auf Sonntag um 0 Uhr auf Serbien trifft.

Zudem müssen Fans einige Spiele im Pay-TV verfolgen. Denn sowohl das Spiel zwischen den USA und Paraguay als auch der türkische WM-Auftakt werden NICHT im Free-TV oder über kostenlose Livestreams übertragen. Immerhin: Die Begegnungen Katar gegen die Schweiz, Brasilien gegen Serbien und Haiti gegen Schottland laufen im Free-TV.

Während die Spiele der Schweizer (21 Uhr am Samstag) und Brasilianer (0 Uhr am Sonntag) vom ZDF übertragen werden, zeigt die ARD den schottischen WM-Auftakt ab 3 Uhr in der Nacht zum Sonntag





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