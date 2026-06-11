Fußball-WM 2026: Alle wichtigen Infos zum Turnier, Übertragung und deutschen Beteiligung

Das Turnier, das in Mexiko, Kanada und den USA ausgetragen wird, startet offiziell am 11. Juni. Ein großer Teil der Fußball-WM 2026 ist in Deutschland ohne kostenpflichtiges Abo zu sehen. Die ARD und das werden eine umfassende Berichterstattung zu allen Spielen bieten und 60 der insgesamt 104 Matches live übertragen.

Das Turnier, das in Mexiko , Kanada und den USA ausgetragen wird, startet offiziell am 11. Juni. Ein großer Teil der Fußball-WM 2026 ist in Deutschland ohne kostenpflichtiges Abo zu sehen.

Die ARD und das werden eine umfassende Berichterstattung zu allen Spielen bieten und 60 der insgesamt 104 Matches live übertragen. Das Eröffnungsspiel läuft ebenso wie das Finale der Weltmeisterschaft im ZDF. Auch alle Vorrundenspiele mit deutscher Beteiligung sind über das Erste, das ZDF und deren jeweilige Streaming-Angebote zu sehen. Die Telekom hat sich die vollständigen Medienrechte an der Fußball-WM 2026 gesichert.

Über MagentaTV laufen deshalb alle 104 Spiele live. Fans können 44 der 104 Matches in damit nur über MagentaTV sehen. Diese Begegnungen laufen nicht live im frei empfangbaren Fernsehen im Ersten oder ZDF. Das zweite Gruppenspiel bestreitet Deutschland am Samstag, dem 20.

Juni 2026, gegen die Elfenbeinküste. Der Anstoß erfolgt diesmal um 22.00 Uhr deutscher Zeit in Toronto. Diese Partie läuft dann wieder live beim ZDF. Zum Abschluss der Gruppenphase trifft Deutschland am Donnerstag, dem 25.

Juni 2026, auf Ecuador. Um 22.00 Uhr deutscher Zeit ertönt in New York/New Jersey der Anpfiff. Das Match wird live im Ersten gezeigt. In der K.o.

-Phase haben das ZDF und die ARD abwechselnd die Vorwahl. Sollte es eine deutsche Beteiligung geben, zeigt das ZDF das DFB-Match im Sechzehntelfinale, das Erste die Partie im Achtelfinale. Für das Viertelfinale ist dann wieder das ZDF zuständig und für das Halbfinale das Erste. Unabhängig davon, ob die DFB-Elf dabei ist, wird das WM-Endspiel am 19. Juli ab 21:00 Uhr deutscher Zeit vom ZDF übertragen





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