Fußball-WM 2026: Die Kader der Teams in Gruppe E im Überblick

Deutschland trifft in Gruppe E der WM 2026 auf Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador. Erfahren Sie, welche Spieler in den Kadern stehen und wie die Chancen der Teams auf das Weiterkommen einzuschätzen sind. Zudem geben wir Infos zu den Trainern und der bisherigen WM-Bilanz der Mannschaften.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 steht vor der Tür und in Gruppe E wird es spannend. Deutschland trifft auf Curaçao , die Elfenbeinküste und Ecuador . Jeder Verband muss bis zum 2.

Juni 2026 seinen endgültigen Kader mit 23 bis 26 Spielern bei der FIFA einreichen, nachdem zuvor eine vorläufige Liste mit 35 bis 55 Spielern übermittelt wurde. Die deutsche Nationalmannschaft hat ihren Kader bereits am 21. Mai 2026 bekannt gegeben. Die anderen Verbände haben teilweise noch nicht ihre endgültigen Aufgebote verlautbart.

Curaçao nimmt 2026 zum ersten Mal überhaupt an einer Fußball-Weltmeisterschaft teil. Die kleine Fußballnation liegt in der FIFA-Weltrangliste auf Platz 82 und ist damit klar unterlegen gegenüber Deutschland (Platz 10), Ecuador (Platz 23) und der Elfenbeinküste (Platz 34). Die Chancen, die Vorrunde zu überstehen, sind daher als gering einzustufen. Trainiert wird das Team von Dick Advocaat, einem erfahrenen Niederländer, der bereits mehrere Nationalmannschaften und renommierte Vereine gecoacht hat.

Seine Laufbahn umfasst Stationen bei den Niederlanden, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Südkorea, Russland, Belgien und Serbien sowie auf Vereinsebene unter anderem PSV Eindhoven, Glasgow Rangers, Zenit St. Petersburg und Borussia Mönchengladbach. Mit Zenit gewann er 2008 den UEFA-Cup und den UEFA-Supercup. Die Elfenbeinküste ist zum vierten Mal bei einer WM-Endrunde dabei, zuletzt 2014. Das Team hat gute Aussichten, die K.o.

-Runde zu erreichen. In der FIFA-Weltrangliste belegt die Elfenbeinküste Rang 34 und ist damit hinter Deutschland und Ecuador das drittbeste Team der Gruppe, jedoch mit deutlichem Abstand zu Curaçao. Der dritte Platz in der Gruppe könnte für die Qualifikation zu den acht besten Gruppendritten ausreichen. Trainer ist Jean-Louis Gasset, der seit August 2024 im Amt ist.

Es ist seine erste Trainerstation. Als aktiver Spieler war er für FC Nantes, Reading FC und OGC Nizza tätig und absolvierte 31 Länderspiele für die Elfenbeinküste. Bei der WM 2006 in Deutschland gehörte er zum Kader, blieb jedoch ohne Einsatz. Ecuador nimmt 2026 zum fünften Mal an einer Weltmeisterschaft teil und hat damit mehr Erfahrung als Curaçao und die Elfenbeinküste.

Die Chancen auf das Erreichen der K.o. -Runde sind hoch, denn in der Weltrangliste liegt Ecuador auf Platz 23 - besser platziert als die Elfenbeinküste und Curaçao, nur Deutschland ist in der Gruppe höher. Trainer ist Sebastián Beccacece, der seit August 2024 das Team leitet. Seine Erfahrung als Cheftrainer im Profibereich ist begrenzt; zuvor war er von März 2023 bis Juni 2024 beim spanischen FC Elche tätig.

Deutschland geht als klarer Favorit in die Gruppe E. Die DFB-Elf nimmt bereits zum 21. Mal an einer WM-Endrunde teil und hat vier Titel gewonnen (1954, 1974, 1990, 2014). Nach den frühen Ausscheiden 2018 und 2022 muss sich das Team jedoch steigern, um das Ziel Titelverteidigung zu erreichen. Seit September 2023 wird Deutschland von Julian Nagelsmann trainiert, der zuvor erfolgreich in der Bundesliga bei der TSG 1899 Hoffenheim, RB Leipzig und dem FC Bayern München gearbeitet hat.

Mit den Bayern gewann er zweimal den Supercup und einmal die deutsche Meisterschaft





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