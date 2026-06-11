Fußball-WM 2026: Drei Eröffnungsfeiern in Gastgeberländern

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 wird mit drei Eröffnungskonzerten eingeläutet, die gleichzeitig in den Gastgeberländern Mexiko, USA und Kanada stattfinden werden. Die Hauptfeier wird am 11. Juni in Mexiko-Stadt vor 83.000 Zuschauern stattfinden, gefolgt von Shows in Toronto und Los Angeles.

Die Fußball-WM 2026 wird gleich mit drei Eröffnungsfeiern eingeläutet. ran liefert alle Informationen zu den Shows in Mexiko , den USA und Kanada . (11. Juni bis 19.

Juli) bekommt eine historische Eröffnung. Zum ersten Mal gibt es gleich drei Eröffnungsfeiern - und zwar in Gastgeberländern. Die Hauptfeier wird vor 83.000 Zuschauern in Mexiko-Stadt am 11. Juni steigen, 90 Minuten bevor das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Am 12.

Juni wird es in Toronto und in Los Angeles weitere Shows geben, damit alle drei Gastgeber repräsentiert werden





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