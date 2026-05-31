Fußball-WM 2026: Drei Eröffnungsfeiern in Mexiko, USA und Kanada

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird mit drei Eröffnungsfeiern in Mexiko, den USA und Kanada eingeläutet. Dies ist eine historische Eröffnung, da es zum ersten Mal drei Eröffnungsfeiern geben wird, eine in jedem der drei Gastgeberländer.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird mit drei Eröffnungsfeiern in Mexiko , den USA und Kanada eingeläutet. Dies ist eine historische Eröffnung, da es zum ersten Mal drei Eröffnungsfeiern geben wird, eine in jedem der drei Gastgeberländer.

Die Hauptfeier findet in Mexiko-Stadt statt und wird von 83.000 Zuschauern besucht. Die Feier in Toronto und Los Angeles werden am 12. Juni stattfinden, um alle drei Gastgeberländer zu repräsentieren. Die Fußball-WM 2026 wird vom 11.

Juni bis 19. Juli stattfinden und wird live im Free-TV vom ZDF übertragen. Der öffentlich-rechtliche Sender beginnt seine Übertragung um 17:45 Uhr mit den Vorberichten und ist live dabei, wenn die Eröffnungsfeier startet. Das erste WM-Spiel zwischen Mexiko und Südafrika wird um 21 Uhr stattfinden.

Die öffentlich-rechtlichen Sender werden voraussichtlich nur Highlights der Shows in Los Angeles und Toronto zeigen, während MagentaTV live mit dabei ist. Die Feier in Toronto am 12. Juni beginnt um 19:30 Uhr (deutscher Zeit) vor Kanadas Auftakt-Match gegen Bosnien Herzegowina (ab 21 Uhr). In Los Angeles ist es erst um 1:30 Uhr (deutscher Zeit) so weit.

Die US-Boys treffen im Anschluss auf Paraguay. Die WM-Stadien 2026 in Kanada, Mexiko und den USA Die WM-Endrunde 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt. Nun stehen auch die Stadien fest, in denen die Endrunde ausgetragen wird. Bei der Eröffnungsfeier in Mexiko werden mexikanische Legenden und internationale Stars auf der Bühne stehen.

Der Fokus liegt auf Latin Music, Cumbia, Rock und Pop. Im Rahmen der Show soll die Kultur und die Tradition des Landes näher gebracht werden. Bei der Show im SoFi Stadium stehen Hip Hop und Pop-Musik im Fokus. Die Verantwortlichen planen eine





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