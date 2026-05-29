Fußball-WM 2026: FBI warnt vor Betrug, Spanien ohne Real-Spieler, Englands Spiele vor leeren Rängen und Ebola-Sorgen um Kongo

Aktuelle Entwicklungen rund um die Fußball-WM 2026: Das FBI warnt vor betrügerischen Ticket-Webseiten. Spaniens Nationaltrainer de la Fuente beruft erstmals keinen Real-Madrid-Spieler in den WM-Kader. Die englischen Vorbereitungsspiele sind schleppend verkauft. Wegen Ebola muss sich Kongo vor der Einreise in die USA 21 Tage isolieren. Shakira präsentiert den offiziellen WM-Song.

Die bevorstehende Fußball-WM 2026 in Nordamerika, das erste Turnier mit 48 Mannschaften, wirft bereits jetzt seine Schatten voraus und sorgt für eine Vielzahl von Entwicklungen und Diskussionen.

Während dieorganisation des Mammut-Events auf Hochtouren läuft, stehen bereits jetzt die teilnehmenden Nationalmannschaften im Mittelpunkt des Interesses, deren Kader-Nominierungen und Vorbereitungsspiele kontrovers besprochen werden. Gleichzeitig mahnen die Sicherheitsbehörden zur Vorsicht vor kriminellen Betrugsversuchen im Umfeld der Weltmeisterschaft. Das US-amerikanische FBI hat eine deutliche Warnung vor gefälschten Websites ausgesprochen, die sich als offizielle FIFA-Kanäle tarnen. Diese betrügerischen Plattformen versuchen, Fans mit nicht existierenden Tickets oder Merchandise-Artikeln zu ködern, um persönliche Daten zu stehlen und diese gewinnbringend weiterzuverkaufen oder selbst zu missbrauchen.

Die Behörde rät allen Interessierten, strikt auf den offiziellen FIFA-Webseiten und autorisierten Verkaufsstellen zu bleiben, um solche Fallen zu vermeiden. Diese Warnung unterstreicht die wachsende Herausforderung, die solche Mega-Events im digitalen Raum mit sich bringen. Hinsichtlich des sportlichen Geschehens sorgt die spanische Nationalmannschaft für besondere Aufmerksamkeit und Kontroversen.

Nationaltrainer Luis de la Fuente hat seinen endgültigen Kader für das Turnier bekanntgegeben und dabei eine historische Entscheidung getroffen: Zum ersten Mal in der Geschichte der Fußball-WM wurde mit Real Madrids Abwehrspieler Daniel Carvajal nicht ein einziger Spieler des mehrfachen Champions-League-Siegers in den spanischen WM-Kader berufen. Dieses Vorgehen löste in den spanischen Medien lebhafte Debatten aus. De la Fuente rechtfertigte seine Entscheidung mit einer sachlichen, sportlichen Betrachtungsweise: "Ich bin Nationaltrainer, ich schaue nicht auf den einen oder anderen Verein.

Ich habe nicht diesen Lokalpatriotismus, den ein Fan haben kann.

" Er betonte, dass der Auswahlprozess monatelange detaillierte Arbeit erfordere und man mit der finalen Liste zufrieden sei, da man nach deren Fertigstellung ruhig schlafen konnte. Diese Entscheidung markiert einen klaren Bruch mit bisherigen Gepflogenheiten und zeigt den hohen Stellenwert, den der Trainer individuelle Form und taktische Passgenauigkeit über Vereinszugehörigkeit stellt. Auch die Vorbereitungsspiele der Top-Nationen stoßen auf ein überraschend geringes Interesse, wie ein Bericht der britischen 'Daily Mail' und der 'The Times' enthüllt.

Das erste Testspiel der englischen Nationalmannschaft gegen Neuseeland am 6. Juni im Raymond James Stadium in Tampa, das ein Fassungsvermögen von 69.000 Zuschauern hat, ist bisher nur etwa 13.000 Tickets verkauft worden. Ähnlich verhält es sich mit dem zweiten Spiel gegen Costa Rica am 10. Juni in Orlando, wo nur 12.000 der 25.000 verfügbaren Plätze abgesetzt sind.

Die günstigsten Tickets sind mit 72 Dollar deutlich preiswerter als die für die eigentlichen WM-Spiele, was auf ein mangelndes lokales Interesse oder eine Überversorgung mit Angeboten hindeuten könnte. Die Berichte sprechen davon, dass voraussichtlich lediglich 1.500 offizielle Mitglieder des englischen Verbands (FA) anwesend sein werden, was die Spiele fast zu Geheimspielen degradiert. Dies wirft Fragen nach der Vermarktungsstrategie und der Fan-Infrastruktur rund um das Turnier auf. Ein völlig anderes, aber ebenso ernstes Thema betrifft die Mannschaft der Demokratischen Republik Kongo.

Aufgrund eines Ebola-Ausbruchs in ihrer Heimat hat die US-Regierung strikte Quarantäneregeln für das Team festgelegt. Alle Mitglieder der Delegation müssen sich für 21 Tage in Isolation begeben, bevor sie in die USA einreisen und ihr Quartier in Houston beziehen dürfen. Andrew Giuliani, der WM-Verantwortliche des Weißen Hauses, betonte bei 'ESPN': "Wir haben dem Kongo sehr klar gemacht, dass sie die Integrität ihrer Blase für 21 Tage wahren müssen.

" Diese Isolation muss bereits vor der geplanten Ankunft am 11. Juni beginnen, was意味着 das Team sich bereits jetzt in einer "Blase" befinden müsste. Das Team hatte bereits sein dreitägiges Trainingslager in Kinshasa abgesagt und auf eine Abschiedsfeier mit Fans verzichtet. Derzeit bereitet sich die Mannschaft in Belgien vor.

Die US-Behörden begründen diese harten Maßnahmen mit der "höchsten Priorität" der Sicherheit der amerikanischen Bevölkerung, der teilnehmenden Teams und der Millionen Fans. Die WHO stuft die Gefahr durch Ebola im Kongo als "sehr hoch" ein, was diese Vorsichtsmaßnahmen nachvollziehbar macht. Währenddessen wird das kulturelle Rahmenprogramm der WM zunehmend konkret. Die kolumbianische Popstar Shakira hat den offiziellen WM-Song 'Dai Dai' (italienisch für "Los geht's") veröffentlicht, der bereits jetzt für Aufmerksamkeit sorgt.

In dem dazugehörigen Video sind zahlreiche Fußball-Superstars wie Harry Kane, Kylian Mbappé, Jamal Musiala, Rodri, Alphonso Davies und Erling Haaland zu sehen,die den Satz "We are ready" sagen. Haaland gibt im Video sogar densymbolischen Anstoß. Shakira tritt die Nachfolge ihrer eigenen WM-Hits "Waka Waka" (2010) und "La La La" (2014) an. Das Lied teilt sie sich mit dem nigerianischen Reggae-Künstler Burna Boy.

Zudem ist Shakira für den 19. Juli, dem Tag des WM-Finals, für einen Auftritt in der Halbzeitshow bestätigt, zusammen mit Madonna und der K-Pop-Gruppe BTS. Die künstlerische Leitung dieser Show liegt in den Händen von Coldplay-Sänger Chris Martin. Diese vielfältigen Programmpunkte zeigen den Anspruch der Organisatoren, ein globales und generationsübergreifendes Publikum zu erreichen





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