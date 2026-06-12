Fußball WM 2026 heute live: Die nächsten Spiele von Freitag im TV und Stream

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 geht weiter: Heute gibt es in den USA und Kanada weitere Eröffnungsfeiern sowie die nächsten WM-Spiele.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 geht weiter: Heute gibt es in den USA und Kanada weitere Eröffnungsfeiern sowie die nächsten WM-Spiele. Wo wird die WM heute übertragen und ab wann könnt ihr einschalten?

Die lange Wartezeit hat ein Ende: Mit dem Eröffnungsspiel zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika startete gestern die Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Heute wird das Turnier noch einmal in Kanada und den Vereinigten Staaten offiziell eröffnet.

Zudem gibt es die nächsten Spiele. Das sind die WM-Termine vom Freitag und am Wochende: 21:00 Uhr: Kanada gegen Bosnien-Herzegowina (live bei Magenta TV und ARD) Samstag, 13.06.2026, 01:30 Uhr: Eröffnungsfeier in Los Angeles (live bei Magenta TV, keine Übertragung bei ARD) 21:00 Uhr: Katar gegen Schweiz (live bei Magenta TV und ZDF) 03:00 Uhr: Haiti vs. Schottland (live bei Magenta TV und ARD) 19:00 Uhr: Deutschland vs. Curacao (live bei Magenta TV und ARD) Mit einer ausführlichen Vorberichterstattung und stimmt die Zuschauer auf den Fußballabend ein.

Wer das Spiel lieber online schauen möchte, kann den kostenlosen Livestream in der App von Magenta TV ansehen. Für beide Mannschaften hat das Aufeinandertreffen eine besondere Bedeutung. Kanada möchte bei seiner dritten WM-Teilnahme endlich die Vorrunde überstehen und die Euphorie im eigenen Land weiter anfachen. Bisher gingen alle sechs Endrundenspiele in der Geschichte des Landes verloren.

Die Hoffnungen ruhen dabei vor allem auf dem Star des Teams, Alphonso Davies vom FC Bayern München. Bosnien-Herzegowina ist hingegen erst zum zweiten Mal bei einer Weltmeisterschaft dabei. Bei der Premiere im Jahr 2014 reichte ein Sieg gegen den Iran nicht für das Weiterkommen. Das soll sich dieses Mal ändern, angeführt vom erfahrenen Kapitän Edin Dzeko, der seine beeindruckende Karriere mit einem Erfolg auf der größten Bühne des Weltfußballs krönen will.

Auch in Österreich auf ORF 1 und in der Schweiz auf SRF zwei ist das Spiel im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen





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