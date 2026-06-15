Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika läuft. Es gibt Neuigkeiten und Entwicklungen rund um das Turnier. Der tunesische Cheftrainer Sabri Lamouchi könnte nach einer WM-Pleite entlassen werden.

Die Fußball- Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika läuft. Es gibt Neuigkeiten und Entwicklungen rund um das Turnier. Der Journalist Romain Molina hat angekündigt, dass der tunesische Cheftrainer Sabri Lamouchi nach einer WM-Pleite entlassen werden könnte.

Lamouchi sei nicht in der Lage, die Mannschaft zu mobilisieren. Der tunesische Verband hat sich noch nicht zu dieser Meldung geäußert. Das Auftaktspiel gegen Schweden wurde deutlich mit 1:5 verloren. Es wäre nicht das erste Mal, dass Tunesien einen Trainer während einer laufenden Weltmeisterschaft feuert. 1998 wurde Henryk Kasperczak nach zwei knappen Niederlagen gegen abgesetzt.

Es gibt auch Neuigkeiten über die Abweisung des somalischen Schiedsrichters Omar Artan. Andrew Giuliani, Chef der WM-Taskforce des Weißen Hauses, hat die Abweisung bestätigt. Es gebe Sachverhalte, über die er nicht öffentlich sprechen könne, aber es sei bekanntgeworden, dass er kurz vor seiner Reise in die Vereinigten Staaten Kontakt zu sehr schlechten Menschen hatte. Der Unparteiische aus Somalia hatte ein gültiges US-Visum, wurde aber an der Grenze abgewiesen.

Giuliani betonte, dass die USA keine 'zwielichtigen Gestalten' einreisen lassen werden, nur weil die Weltmeisterschaft stattfindet. Es ist auch bekannt, dass der spanische Nationalspieler Lamine Yamal nach einer Oberschenkelverletzung zurück ins Mannschaftstraining zurückgekehrt ist. Der Nationaltrainer Luis de la Fuente will abwarten, wie das Spiel gegen den krassen Außenseiter läuft. In jedem Fall sei Yamal 'bereit, ein paar Minuten zu spielen.

Unser medizinisches Team hat dem zugestimmt, sonst wäre er gar nicht auf der Bank.

' Für Yamal, der vor zwei Jahren in Deutschland den EM-Titel gefeiert hatte, ist es sein WM-Debüt. Er gilt als einer der Topstars des Turniers. Die portugiesischen Nationalspieler gedenken ihres verstorbenen Mitspielers Diogo Jota bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada mit speziellen Armbändern. Wie Mittelfeldspieler Vitinha erklärte, stehen in den Armbändern die Namen sämtlicher Kadermitglieder, 'genau wie eine besondere Erwähnung von Diogo Jota'.

Die Armbänder seien ein Geschenk des portugiesischen Premierministers Luis Montenegro gewesen, der das Team im Vorfeld getroffen hatte. Ägypten muss sein Trikot ändern, da auf dem Jersey sieben Sterne zu sehen sind. Die stehen für die sieben Siege im Afrika-Cup, kein Team gewann den Wettbewerb öfter. Bei einer WM dürfen jedoch nur Teams Sterne präsentieren, die Weltmeister wurden.

Die Sterne über dem Verbandslogo müssen also verschwinden. Zwei Deutsche in Toronto wurden festgenommen und auf Körperverletzung an Beamten angeklagt. Die Polizei von Toronto hat im Rahmen des WM-Spiels zwischen Kanada und Bosnien-Herzegowina zwei Deutsche festgenommen. Laut Bericht soll es am Freitag rund 40 Minuten vor Anpfiff im Stadion zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, bei der Polizisten beworfen wurden.

Zwei erlitten dabei leichte Verletzungen. Die Deutschen, 27 und 25 Jahre alt, sollen demnach einer bosnischen Fangruppe angehören. Beide müssen noch am Samstag um 10 Uhr Ortszeit vor dem Toronto Regional Bail Centre erscheinen. Die englische Nationalmannschaft ist kurz vor der Ankunft in ihrem WM-Quartier in Kansas City Opfer eines Diebstahls geworden.

Wie die BBC berichtete, wurden Fahrzeuge, die Ausrüstung zum Trainingsgelände Swope Soccer Village transportierten, aufgebrochen





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