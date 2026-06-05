Fußball-WM 2026: Japanisches Team wechselt Trainingscamp, Messi erhält Einzelzimmer

Die Fußball-WM 2026 in Nordamerika rückt mit großen Schritten näher. Alle relevanten Neuigkeiten und Entwicklungen rund um das Turnier gibt es hier im Ticker. Bis zum Start des Mammut-Turniers mit erstmals 48 Mannschaften sind es nur noch wenige Tage. Der Fokus rückt immer mehr auf die Nationalteams.

Die Fußball-WM 2026 in Nordamerika rückt mit großen Schritten näher. Alle relevanten Neuigkeiten und Entwicklungen rund um das Turnier gibt es hier im Ticker. Bis zum Start des Mammut-Turniers mit erstmals 48 Mannschaften sind es nur noch wenige Tage.

Der Fokus rückt immer mehr auf die Nationalteams. Die japanische Nationalmannschaft stand laut übereinstimmenden Berichten zuletzt kurz davor, das WM-Camp in Mexiko kurzfristig zu wechseln. Grund dafür sollen die schlechten Platzverhältnisse im Trainingscamp gewesen sein. Die Japaner trainierten zunächst auf dem Gelände des mexikanischen Klubs UANL Tigres am Rande der Stadt Monterrey.

Weil die Platzverhältnisse aber so schlecht gewesen sein sollen, zog der japanische Verband wohl sogar in Erwägung, wenige Tage vor Beginn der WM noch einmal umzuziehen, um unter besseren Bedingungen trainieren zu können. Letztlich einigten sich beide Seiten aber darauf, dass die Japaner fortan auf dem deutlich hochwertigeren Trainingsgelände von CF Monterrey trainieren dürfen, sodass ein Umzug vom Tisch ist.

Laut übereinstimmenden Medienberichten erhält Messi - wie schon bei der WM 2022 - als einziger Spieler ein Einzelzimmer im Hotel der Südamerikaner. Im Camp der Argentinier in Kansas City schläft Messi alleine in Zimmer 202, direkt neben seinem Kumpel Rodrigo De Paul, der sich sein Zimmer mit Nicolas Otamendi teilt. Während der WM 2022 führte der Wunsch Messis nach einem Einzelzimmer zu einer Kuriosität. So musste nämlich letztlich Torhüter Emiliano Martinez sich ein Zimmer mit einem Mitglied des Trainerstabs teilen.

Die Sicherheitskräfte setzten am Montag Tränengas gegen die Protestierenden ein, als diese sich Zugang zu einer im Bau befindlichen Fanmeile im Zentrum der Stadt verschafften. Das berichtete AFP. Die Fanmeile müsse





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fußball-WM 2026 Japanisches Team Messi Einzelzimmer Trainingscamp

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fußball-WM 2026: Welche Kader schicken die Teams der deutschen Gruppe E zum Turnier?Bei der WM 2026 trifft Deutschland in Gruppe E auf Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador. Welche Kader die Verbände zum Turnier schicken, lesen Sie hier.

Read more »

Fußball-WM 2026: Wo laufen die Deutschland-Spiele im TV und Stream?Deutschland ist bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 dabei. Hier erfahren Sie, wo die Spiele der deutschen Nationalmannschaft im TV und im Stream laufen.

Read more »

NASDAQ-Aktie Amazon vor Prime Day 2026: Darauf können sich Mitglieder beim Prime Day 2026 freuenAmazon hat den Prime Day 2026 für den 23. bis 26. Juni angekündigt und holt das Rabattereignis damit früher ins Jahr als gewohnt.

Read more »

Organizing Committee of the 2026 Shenyang Robot Conference: Eröffnung der Robotikkonferenz Shenyang 2026SHENYANG, China, June 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 1. Juni wurde die Robotikkonferenz Shenyang 2026 offiziell in Shenyang eröffnet. Dort versammelten sich Akademiker, führende Experten, Pioniere der

Read more »