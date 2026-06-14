Fußball-WM 2026: Kader der deutschen Gruppe E

In Gruppe E treffen Deutschland, Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador bei der WM 2026. Welche Kader die Verbände zum Turnier schicken, lesen Sie hier.

Fußball-WM 2026: Welche Kader schicken die Teams der deutschen Gruppe E zum Turnier? Bei der WM 2026 trifft Deutschland in Gruppe E auf Curaçao , die Elfenbeinküste und Ecuador .

Welche Kader die Verbände zum Turnier schicken, lesen Sie hier. Bei der WM 2026 trifft Deutschland in Gruppe E auf Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador. Welche Kader die Verbände zum Turnier schicken, lesen Sie hier. Das Bild zeigt das Spiel USA – Deutschland.

Leroy Sané (Deutschland) feiert nach seinem Tor zum 1:2. Bei der WM 2026 trifft Deutschland in Gruppe E auf Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador. Welche Kader die Verbände zum Turnier schicken, lesen Sie hier. Das Bild zeigt das Spiel USA – Deutschland. Leroy Sané (Deutschland) feiert nach seinem Tor zum 1:2





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