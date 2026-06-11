Fußball-WM 2026: Neue Wege für das Public Viewing in Deutschland

Von Berlin bis Köln: So erleben deutsche Fußballfans die WM 2026 trotz wegfallender Großveranstaltungen in lokalen Fan-Zonen und Biergärten.

Wenn Deutschland im Fußball-Fieber ist, verwandeln sich die Städte und öffentlichen Plätze in riesige Freiluft-Arenen, die von einer ganz besonderen Energie erfüllt sind. Von Berlin bis München, vom Stadtpark in Hamburg bis zur Fan-Meile in Köln am Rhein: Die Sehnsucht, die Spiele der Weltmeisterschaft gemeinsam mit Tausenden anderen Menschen zu erleben, ist tief in der deutschen Sport kultur verwurzelt.

Doch für die anstehende Weltmeisterschaft 2026 zeichnet sich eine Veränderung in der Art und Weise ab, wie Public Viewing organisiert wird. Während in der Vergangenheit oft gigantische, zentralisierte Fanmeilen im Vordergrund standen, zwingen die Rahmenbedingungen des kommenden Turniers die Organisatoren zu neuen Konzepten. Insbesondere die späten Anstoßzeiten, die durch die geografische Lage der Austragungsländer bedingt sind, machen die Planung von offiziellen Großveranstaltungen kompliziert und riskant.

In der Hauptstadt Berlin, die normalerweise mit der legendären Fan-Meile zwischen dem Brandenburger Tor und der Siegessäule assoziiert wird, gibt es dieses Mal eine überraschende Wendung. Für die WM 2026 konnte kein Veranstalter gefunden werden, der die logistischen und finanziellen Herausforderungen der späten Spiele bewältigen wollte. Das bedeutet jedoch keineswegs, dass Berlin stillbleiben wird. Stattdessen verteilt sich die Leidenschaft der Fans auf zahlreiche kleinere, aber dafür oft intimere Locations.

Viele Restaurants, Cafés und traditionelle Berliner Biergärten werden ihre Außenbereiche mit modernen Leinwänden ausstatten, um den Zuschauern eine Plattform für ihr gemeinsames Mitfiebern zu bieten. Diese Dezentralisierung könnte sogar zu einem neuen Erlebnis führen, bei dem das lokale Quartiersgefühl stärker in den Vordergrund rückt als die anonyme Masse einer riesigen Fanmeile. Auch in der Hansestadt Hamburg gibt es Anpassungen im Programm.

Das große Fanfest auf dem Heiligengeistfeld, das normalerweise bis zu 50.000 Menschen anzieht, muss aufgrund von Finanzierungsproblemen und den problematischen Uhrzeiten der Nachtspiele entfallen. Doch Hamburg lässt sich die Freude am Fußball nicht nehmen und setzt auf maritime Atmosphäre und städtischen Charme. Eine herausragende Alternative bietet der größte Biergarten der Stadt im Stadtpark. Auf einem weitläufigen Gelände von 7.000 Quadratmetern wird eine XXL-Leinwand installiert, auf der insgesamt 54 WM-Spiele übertragen werden, sofern diese vor 23 Uhr angepfiffen werden.

Der freie Eintritt sorgt dafür, dass dieser Ort zu einem inklusiven Treffpunkt für alle wird, die die Spannung des Turniers in einer entspannten Umgebung genießen möchten. In München, der Heimat eines der erfolgreichsten Vereine der Welt, wird der Olympiapark dieses Mal keine offiziellen WM-Übertragungen zeigen. Dennoch bleibt die Stadt ein Hotspot für Fußballbegeisterte. Über das gesamte Stadtgebiet verteilt gibt es ein vielfältiges Angebot an Public-Viewing-Veranstaltungen, die den bayerischen Geist mit der globalen Begeisterung für den Sport verbinden.

In Köln hingegen ist die Vorfreude fast greifbar. Die offene und feierfreudige Mentalität der Kölner sorgt dafür, dass selbst Besucher, die normalerweise weniger temperamentvoll sind, schnell Teil der großen Party werden. Besonders bei den Abendspielen entsteht entlang des Rheins eine fast karnevalistische Stimmung, die zeigt, wie sehr Fußball in der Lage ist, Menschen über alle sozialen und kulturellen Schichten hinweg zu vereinen.

Letztendlich bleibt eines über all diese regionalen Unterschiede hinweg konstant: Wenn die Nationalmannschaft um Tore, Siege und den Titel kämpft, verwandeln sich Marktplätze und Parks in Orte der absoluten Gemeinschaft. Für 90 Minuten gibt es keine Unterschiede mehr, alle sind vereint in der Hoffnung auf einen Erfolg. Public Viewing ist seit Jahren eines der beliebtesten Sommererlebnisse in Deutschland, weil es das Bedürfnis nach kollektiver Emotion befriedigt.

Es ist die Magie des Sports, die uns zusammenbringt und uns zeigt, dass wir gemeinsam stärker und glücklicher sind. Die WM 2026 wird zwar anders gefeiert werden als früher, aber die Leidenschaft bleibt dieselbe





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