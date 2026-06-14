Fußball-WM 2026: Neuigkeiten und Entwicklungen

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika ist in vollem Gange. Alle wichtigen Neuigkeiten und Entwicklungen rund um das Turnier sind hier im Ticker zu finden.

Die Fußball- Weltmeister schaft 2026 in Nordamerika ist in vollem Gange. Alle wichtigen Neuigkeiten und Entwicklungen rund um das Turnier sind hier im Ticker zu finden. Die portugiesische Nationalmannschaft gedenkt ihres verstorbenen Mitspielers Diogo Jota bei der WM in den USA , Mexiko und Kanada mit speziellen Armbänder n, die alle Profis während der Partien am Handgelenk tragen werden.

Wie Mittelfeldspieler Vitinha erklärt, stehen in den Armbändern die Namen sämtlicher Kadermitglieder, genau wie eine besondere Erwähnung von Diogo Jota. Die Armbänder seien ein Geschenk des portugiesischen Premierministers Luis Montenegro gewesen, der das Team im Vorfeld getroffen hatte, führte Vitinha aus.





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