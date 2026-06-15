Fußball-WM 2026: Neuigkeiten und Entwicklungen

Die Fußball-WM 2026 in Nordamerika läuft. Alle relevanten Neuigkeiten und Entwicklungen rund um das Turnier gibt es hier im Ticker.

Die Fußball-WM 2026 in Nordamerika läuft. Alle relevanten Neuigkeiten und Entwicklungen rund um das Turnier gibt es hier im Ticker. Schon nach einer WM-Pleite entlassen?

Laut dem Journalisten Romain Molina droht dem tunesischen Cheftrainer Sabri Lamouchi genau dieses Schicksal. Molina, der unter anderem für "The Guardian" und die "BBC" berichtet, schreibt auf der Kurznachrichtenplattform "X": Es ist aus für Sabri Lamouchi an der Spitze der tunesischen Nationalmannschaft. Das ausschlaggebende Problem sei, dass Lamouchi die Kabine nicht mobilisieren könne. Bisher hat sich der tunesische Verband noch nicht zu dieser Meldung geäußert.

Das Auftaktspiel war gegen Schweden mit 1:5 deutlich verloren gegangen. Der Nachfolger soll zudem bereits feststehen und schon im Land sein. Mondher Kebaier war bereits zwischen 2019 und 2022 tunesischer Nationaltrainer und coachte bis zuletzt den tunesischen Erstligisten Club Africain Tunis. Es wäre immerhin nicht das erste Mal, dass Tunesien einen Trainer während einer laufenden Weltmeisterschaft feuert. 1998 wurde Henryk Kasperczak nach zwei knappen Niederlagen gegen +++, Update, 15.06.

, 11:13 Uhr: Zwielichtige Gestalt - US-Taskforce untermauert Schiedsrichter-Abweisung +++, Andrew Giuliani, Chef der WM-Taskforce des Weißen Hauses, hat die Abweisung des somalischen Schiedsrichters Omar Artan bekräftigt. Es gebe Sachverhalte, über die er nicht öffentlich sprechen könne, aber es sei bekanntgeworden, dass er kurz vor seiner Reise in die Vereinigten Staaten Kontakt zu sehr, sehr schlechten Menschen hatte, sagte Giuliani übereinstimmenden Medienberichten zufolge. Er betonte, dass die USA keine zwielichtigen Gestalten einreisen lassen werden, nur weil die Weltmeisterschaft stattfindet.

Der Unparteiische aus Somalia hatte zwar ein gültiges US-Visum, wurde an der Grenze aber aufgrund angeblicher Verbindungen zu Tarnorganisationen abgewiesen. Es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Menschen ein großartiges Erlebnis haben - nicht nur in Dallas, sondern im ganzen Land. Dazu gehört auch, dass wir wissen, wer in die Vereinigten Staaten einreist, erklärte Giuliani. Die Fitness-Coaches sagen, Lamine Yamal ist bereit, morgen zu spielen.

Man weiß nie, Fußball ist ein riskantes Spiel. Aber er ist bereit. Vielleicht nicht für 90 Minuten. Aber er kann am Spiel teilnehmen, sagte Nationaltrainer Luis de la Fuente vor der Partie am Montag, hatte sich Ende April eine Oberschenkelverletzung zugezogen und war erst kürzlich ins Mannschaftstraining des Nationalteams zurückgekehrt.

De la Fuente will derweil abwarten, wie das Spiel gegen den krassen Außenseiter läuft. In jedem Fall sei Yamal bereit, ein paar Minuten zu spielen. Unser medizinisches Team hat dem zugestimmt, sonst wäre er gar nicht auf der Bank. Für Yamal, der vor zwei Jahren in Deutschland im Alter von 16 Jahren den EM-Titel gefeiert hatte, ist es sein WM-Debüt.

Er gilt als einer der Topstars des Turniers. In der Gruppe H treffen die Iberer zudem noch auf Saudi-Arabien und Die portugiesischen Nationalspieler gedenken ihres verstorbenen Mitspielers Diogo Jota bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada mit speziellen Armbändern, die alle Profis während der Partien am Handgelenk tragen werden. Wie Mittelfeldspieler Vitinha erklärte, stehen in den Armbändern die Namen sämtlicher Kadermitglieder, genau wie eine besondere Erwähnung von Diogo Jota.

Die Armbänder seien ein Geschenk des portugiesischen Premierministers Luis Montenegro gewesen, der das Team im Vorfeld getroffen hatte, führte Vitinha aus. Er hat es uns überlassen, ob wir sie tragen möchten, ergänzte der 26-Jährige, wir haben uns sehr darüber gefreut und entschieden, sie gemeinsam zu tragen. Update, 14.06. , 05:58 Uhr: Ägypten muss Trikot ändern +++, Trikot Der Grund: Auf dem Jersey sind sieben Sterne zu sehen.

Die stehen für die sieben Siege im Afrika-Cup, kein Team gewann den Wettbewerb öfter. Bei einer WM dürfen jedoch nur Teams Sterne präsentieren, die Weltmeister wurden. Die Sterne über dem Verbandslogo müssen also verschwinden. Update, 13.06.

, 15 Uhr: Zwei Deutsche in Toronto festgenommen +++, Die Polizei von Toronto hat im Rahmen des WM-Spiels zwischen Kanada und Bosnien-Herzegowina (1:1) zwei Deutsche festgenommen und auf Körperverletzung an Beamten angeklagt. Laut Bericht soll es am Freitag rund 40 Minuten vor Anpfiff im Stadion zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, bei der Polizisten beworfen wurden. Zwei erlitten dabei leichte Verletzungen. Die Deutschen, 27 und 25 Jahre alt, sollen demnach einer bosnischen Fangruppe angehören.

Beide müssen noch am Samstag um 10 Uhr Ortszeit vor dem Toronto Regional Bail Centre erscheinen. Auf dem Platz hatte Jovo Lukic (21. ) Bosnien-Herzegowina in Führung gebracht. In der zweiten Halbzeit rettete Cyle Larin (79.

) dem Co-Gastgeber immerhin den ersten Punkt bei einer WM. Die englische Nationalmannschaft ist kurz vor der Ankunft in ihrem WM-Quartier in Kansas City Opfer eines Diebstahls geworde





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