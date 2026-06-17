Fußball-WM 2026: Rasen-Kritik, Trainerwechsel und Hitzewarnungen

Während der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika gibt es mehrere Entwicklungen: Spieler und Trainer kritisieren die mangelhafte Rasenqualität in diversen Stadien, die tunesische Nationalmannschaft trennt sich nach einer deutlichen Niederlage von ihrem Trainer, und in Miami herrscht wegen extremer Hitze eine Warnung. Zudem gibt es personelle Veränderungen im englischen Team und Kritik an FIFA-Präsident Gianni Infantino wegen seiner häufigen Privatjet-Flüge.

Die Fußball-WM 2026 in Nordamerika läuft. Alle relevanten Neuigkeiten und Entwicklungen rund um das Turnier gibt es hier im Ticker. +++ Update, 17. Juni, 9:42 Uhr: Kritik an Rasen-Qualität nimmt zu: "Harte, steife und künstliche Oberfläche" +++"Der Platz ... ich weiß nicht mal, ob man es so bezeichnen kann.

Es ist mehr eine ziemlich harte, steife und künstliche Oberfläche", beschrieb der französische Mittelfeldspieler Adrien Rabiot den Zustand des Rasens im MetLife-Stadium nach der Begegnung mit demgenutzt werden, wurde nur temporär für die WM Echtrasen verlegt. Darin sieht auch Frankreich-Coach Didier Deschamps das Problem: "Weil hier eine Betonplatte unter dem Rasen ist, sind die Grasfasern sehr kurz. Der Ball springt anders und der Platz verändert sich, je nachdem, wie er gewässert wird.

" Auch die norwegische Nationalmannschaft war in Boston mit dem Untergrund unzufrieden. Der norwegische Cheftrainer Stale Solbakken nannte den Platz "staubtrocken" und kritisierte, dass die schlechte Rasenqualität den Spielfluss unterbreche. Martin Odegaard bemängelte ebenfalls, dass selbst nach Wässerung der Rasen immer noch trocken sei.

"Als wir nach der Halbzeit rausgekommen sind, war der Platz genau so wie zum Zeitpunkt, als wir in die Kabine gegangen sind", sagte der Arsenal-Spieler. Das könnte allerdings auch noch an einem anderen Faktor liegen. Ein Video auf der Kurznachrichtenplattform "X" zeigt, dass bei der Begegnung Irak gegen Norwegen in der Halbzeitpause anscheinend ein Rasensprenger geplatzt war. Privatsphäre-EinstellungenThomas Tuchel einen Spieler nachnominieren.

Laut Berichten der "BBC" erlitt der Newcastle-Spieler Tino Livramento beim Teamtraining am Sonntag eine Wadenverletzung und kann nicht am Turnier teilnehmen. Für den Rechtsverteidiger wurde Trevoh Chalobah nachnominiert. Das Chelsea-Eigengewächs hat bisher einen Einsatz für die englische A-Nationalmannschaft zu verbuchen. Im letzten Juni spielte er die vollen 90 Minuten in einem Testspiel gegen Senegal, welches Damit handelt Tuchel kurz vor Fristablauf, denn bei einer Weltmeisterschaft dürfen verletzte Spieler nur bis zu 24 Stunden vor Antritt des ersten Spieles ersetzt werden.

Die WM in Nordamerika ist nicht nur wegen der 48 Teilnehmer die bisher größte der Geschichte, auch von der Fläche gesehen. Reist man vom südlichsten Austragungsort in Mexiko zum nördlichsten WM-Spielort nach Kanada, so bräuchte man mehrere Stunden. Dennoch ist FIFA-Präsidentbei so vielen Spielen dabei wie möglich. Wie die FIFA bestätigte, will er so oft es geht bei zwei Spielen täglich sein.

Möglich macht das ein Privatjet von "Qatar Airways", der staatlichen Airline aus Katar, der ein Sponsor des Turniers ist. Wie der "Guardian" berichtet, ist Infantino damit alleine für mehrere Tonnen CO2 verantwortlich. Das ruft Kritik von der Organisation "Greenpeace" hervor: "Dass Funktionäre täglich in extrem klimaschädlichen Privatjets fliegen, vermittelt nicht gerade den Eindruck, dass die FIFA die Ursachen des Klimawandels oder ihre eigene Verantwortung, Teil der Lösung zu sein, erkannt hat.

"Was seit Stunden kursierte ist nun offiziell: Der tunesische Fußballverband hat sich nach dem 1:5-Debakel zum WM-Auftakt gegen Schweden von Trainer Sabri Labouchi getrennt. Diese Entscheidung wurde offenbar auf einer kurzfristig einberufenen Dringlichkeitssitzung der Verbandsspitze beschlossen, das berichtet der "kicker". Auf Labouchi, der in der Qualifikation gänzlich ohne Gegentor blieb, folgt laut des Staatsfernsehens nun Herve Renard. Der betreute bereits dieDie hohen Temperaturen bei gleichzeitig hoher Luftfeuchtigkeit könnten zu "hitzebedingten Erkrankungen" führen, wie es hieß.

Die Einwohner von Miami als auch die WM-Fans sind angehalten, "viel Flüssigkeit" zu trinken: "Halten Sie sich in klimatisierten Räumen auf, meiden Sie direkte Sonneneinstrahlung". Die Hitzewarnung gilt zunächst bis zum Anpfiff der Partie um 18.00 Uhr Ortszeit.

Zudem bestehe die Gefahr für hitzebedingte Gewitter rund um das Spiel. In Miami werden noch die ganze Woche hohe Temperaturen erwartet. Schon nach einer WM-Pleite entlassen? Laut dem Journalisten Romain Molina droht dem tunesischen Cheftrainer Sabri Lamouchi genau dieses Schicksal.

Molina, der unter anderem für "The Guardian" und die "BBC" berichtet, schreibt auf der Kurznachrichtenplattform "X": "Es ist aus für Sabri Lamouchi an der Spitze der tunesischen Nationalmannschaft.

" Das ausschlaggebende Problem sei, dass Lamouchi die Kabine nicht mobilisieren könne. Bisher hat sich der tunesische Verband noch nicht zu dieser Meldung geäußert. Das Auftaktspiel war gegen Schweden mit 1:5 deutlich verloren gegangen. Der Nachfolger soll zudem bereits feststehen und schon im Land sein.

Mondher Kebaier war bereits zwischen 2019 und 2022 tunesischer Nationaltrainer und coachte bis zuletzt den tunesischen Erstligisten Club Africain Tunis. Es wäre immerhin nicht das erste Mal, dass Tunesien einen Trainer während einer laufenden Weltmeisterschaft feuer





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