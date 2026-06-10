Fußball-WM 2026: Vorbereitungen, Kontroversen und politische Spannungen

Die Fußball-WM 2026 in Nordamerika steht vor der Tür. Das Turnier mit 48 Mannschaften wird von verschiedenen Themen begleitet: Die englische Nationalmannschaft verschiebt ihr Testspiel wegen eines Gewitters, das norwegische Wikinger-Foto sorgt für Debatten, der US-Coach Pochettino äußert sich zur Hymnenfrage, und dem Iran werden von den USA Ticket-Kontingente entzogen. Ein Überblick über die aktuellen Entwicklungen.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika steht unmittelbar bevor. In den kommenden Tagen beginnt das Mammut-Turnier mit erstmals 48 teilnehmenden Nationen in den USA , Kanada und Mexiko.

Während die Mannschaften ihre letzten Vorbereitungen treffen, gibt es zahlreiche Entwicklungen rund um das Großereignis. Die englische Nationalmannschaft, die zu den Favoriten zählt, musste ihre Generalprobe gegen Costa Rica aufgrund eines heftigen Gewitters in Orlando verschieben. Ursprünglich war das Spiel für 22 Uhr MESZ angesetzt, nach einer Platzbegehung wurde es auf 17 Uhr Eastern Time verlegt, sofern keine weiteren Blitzeinschläge auftreten.

Die Three Lions hatten zwei Testspiele in Florida geplant, um sich an die erwartete Hitze während des Turniers zu gewöhnen. Das erste Spiel endete mit einem mageren 1:0-Sieg gegen Neuseeland. Nach den Vorbereitungen reist das Team nach Kansas City, wo es sein Quartier bezieht. Englands Trainer Gareth Southgate nutzte die Spiele, um sein Team zu testen, bevor es am Donnerstag in die Gruppenphase startet.

Weitere Diskussionen entzündeten sich am norwegischen Verband und dem als teuerstes Foto Norwegens vermarkteten Wikinger-Bild der Nationalmannschaft. Das von Fotograf David Yarrow geschossene Gruppenbild zeigt Stars wie Erling Haaland und Martin Ødegaard in einer aufwendig inszenierten Wikinger-Szenerie. Durch den Verkauf von 250 limitierten Drucken könnten mehr als 3,5 Millionen Euro generiert werden. Kritik gibt es jedoch an der mangelnden Transparenz bezüglich der Verwendung der Erlöse.

Erst nach Beginn des Verkaufs bestätigte der norwegische Fußballverband (NFF), dass ein Teil der Einnahmen an die Kinderkrebsstiftung des Landes gespendet werden soll. Zudem erfuhr die Stiftung eigenen Angaben zufolge erst kurz vor der öffentlichen Bekanntgabe von der geplanten Spende. Bereits bei der Veröffentlichung war das Foto umstritten, da Kritiker die Darstellung der Spieler als Wikinger als ausgrenzend und unangebracht im modernen Kontext bezeichneten. Der US-amerikanische Nationaltrainer Mauricio Pochettino äußerte sich kurz vor dem Turnierbeginn zu seiner zwiespältigen Rolle.

Der Argentinier will die Hymne des von vielen Seiten kritisierten Co-Gastgebers nicht mitsingen, aber das Land dennoch würdig vertreten. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung sagte Pochettino: Ich repräsentiere die USA nur durch den Sport. Dafür werde ich bezahlt. Die Hymne zum Beispiel - ich werde sie nicht mitsingen.

Aber ich werde alles geben, um das Land würdig zu vertreten. Pochettino möchte die politischen Debatten um die Regierung unter Präsident Donald Trump von seinem Team fernhalten. Er betonte: Wir sind alle sensibel gegenüber Ungerechtigkeit in der Welt. Niemand will Gewalt auf der Welt, alle wollen, dass alle glücklich sind, genug zu essen haben.

Aber unsere Aufgabe ist es, ein Team auf eine WM vorzubereiten. Seine Hoffnung für das Turnier sei es, gute Emotionen zu erzeugen: Zuneigung, Freude, Hoffnung, Liebe, Empathie. Fußball vereint Menschen aller Kulturen, Religionen, Hautfarben. Unsere Verantwortung ist es, zu verbinden - nicht mehr Hass zu erzeugen.

Trainer und Spieler müssen Botschaften des Aufbaus senden, nicht der Zerstörung. Damit diejenigen, die really etwas verändern können, durch uns lernen, dass es einen anderen Weg gibt. Aus dem Iran erreichte zudem die Nachricht, dass die iranische Nationalmannschaft bei der WM auf die Unterstützung eigener Fans verzichten muss. Der nationale Fußballverband teilte mit, dass die Vereinigten Staaten den Iranern kurzfristig die zugeteilten Eintrittskarten für die Gruppenspiele entzogen haben.

Dieser Vorfall reiht sich ein in eine Vielzahl bürokratischer Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran in den vergangenen Tagen und Monaten. Durch die Maßnahme würden die USA die Anwesenheit iranischer Fans in den Stadien verhindern wollen, hieß es in einer Stellungnahme des iranischen Fußballverbandes. Der Verband wies darauf hin, dass ihm laut FIFA-Regeln acht Prozent der Tickets für jedes eigene Spiel zustehen.

Nach Erhalt seines Kontingents habe der Iran bereits mit dem Ticketverkauf für die Gruppenspiele gegen Neuseeland, Belgien und Ägypten begonnen, die allesamt in den USA stattfinden. Die plötzliche Entziehung der Karten stellt eine weitere diplomatische Belastung im Vorfeld des Turniers dar. Zusammenfassend zeigt sich, dass die WM 2026 nicht nur sportliche Höhepunkte verspricht, sondern auch von politischen und gesellschaftlichen Themen begleitet wird. Von Wetterverzögerungen über ethische Debatten um Marketingaktionen bis hin zu diplomatischen Spannungen reicht das Spektrum der Begleitumstände.

Während die Teams auf dem Platz um den Titel kämpfen, finden parallel Diskussionen über Transparenz, nationale Identität und die Rolle des Sports in der Gesellschaft statt. Die Spiele werden in einem komplexen Umfeld ausgetragen, in dem Fußball als Plattform für größere Narrative dient. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob der Sport wie von Pochettino erhofft verbindende Botschaften senden kann oder ob die außersportlichen Konflikte die sportlichen Ereignisse überschatten





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