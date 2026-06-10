Fußball-WM 2026: Warum Montreal, Chicago und Minneapolis die Austragung ablehnten

Die Fußballweltmeisterschaft 2026 wird als größte aller Zeiten in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen. Doch nicht alle beworbenen Städte konnten sich durchsetzen. Montreal, Chicago und Minneapolis zogen ihre Kandidaturen zurück - wegen hoher Kosten und unflexibler FIFA-Forderungen. Eine Analyse der Gründe und der alternativen Pläne.

Die Fußballweltmeisterschaft 2026 wird die größte in der Geschichte des Sport s sein, mit insgesamt 16 Spielorten über drei Länder verteilt: die Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko.

Das Turnier startet am Donnerstag um 21 Uhr mit dem Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika im legendären Aztekenstadion in Mexiko-Stadt, das live im ZDF und bei MagentaTV übertragen wird. Das Finale wird am 19. Juli in East Rutherford im US-Bundesstaat New Jersey ausgetragen. In Kanada finden Spiele in Toronto und Vancouver statt, während Montreal ursprünglich ebenfalls im Rennen war, sich aber 2021 aus dem Bewerbungsprozess zurückzog.

Auch US-Städte wie Chicago und Minneapolis zogen ihre Kandidatur zurück. Die Entscheidung Montreals wurde maßgeblich durch stark gestiegene Kosten und unnachgiebige Forderungen der FIFA diktiert. Die erwarteten Ausgaben für die öffentliche Hand sollten von ursprünglich 50 Millionen kanadischen Dollar auf etwa 31 Millionen Euro auf 103 Millionen kanadische Dollar ansteigen, was in etwa 64 Millionen Euro entspricht.

Zudem verweigerte die Stadt die Umsetzung spezieller Infrastrukturwünsche des Weltverbandes, darunter der Einbau exklusiver Aufzüge im Olympiastadion für FIFA-Gäste sowie ein schließbares Dach. Außerdem sollte Montreal für zwei Monate die Kontrolle über einen Park und den alten Hafen abtreten, was andere Großveranstaltungen an diesen Orten effectively unmöglich gemacht hätte. Stattdessen setzt die Stadt auf andere Highlights wie den Formel-1-Grand-Prix, das Montreal International Jazz Festival und die Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag der Olympischen Spiele von 1976.

In Minneapolis begründete man den Ausstieg ähnlich: unklare finanzielle Risiken für Steuerzahler und mangelnde Verhandlungsbereitschaft der FIFA. Chicago und das Soldier-Field-Stadion erhielten jedoch den Zuschlag für das letzte Testspiel der US-Nationalmannschaft gegen Deutschland, das 1:2 endete. Das Stadion nutzt die Sommersaison stattdessen für Konzerte von Künstlern wie Ed Sheeran und den Foo Fighters sowie für Spiele der lokalen MLS-Mannschaft Chicago Fire.

Der Hauptstreitpunkt in Chicago war die Forderung der FIFA nach Sperrzonen rund um das Stadion für etwa zwei Monate, während derer keine anderen Veranstaltungen hätten stattfinden dürfen. Da die FIFA zu keiner Kompromissfindung bereit war, zogen die Verantwortlichen ihre Bewerbung für WM-Spiele zurück. Insgesamt zeigt sich ein Muster: Städte, die Wert auf finanzielle Kontrolle und flexible Nutzung ihrer Infrastruktur legen, scheitern an den starren und kostenträchtigen Vorgaben des Weltverbandes.

Gleichzeitig demonstrieren die zurückhaltenden Städte mit alternativen Großereignissen, wie man ohne die WM dennoch internationale Aufmerksamkeit und wirtschaftliche Effekte erzielen kann. Die WM 2026 wird somit nicht nur ein sportliches, sondern auch ein politik- und wirtschaftswissenschaftliches Lehrstück über die Machtverhältnisse zwischen Städten, Staaten und globalen Sportverbänden





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