Fußball-WM 2026: Was ist bei Public Viewing nach 22 Uhr zu beachten?

Die Fußball-WM 2026 bringt viele Spiele wegen der Zeitverschiebung spät abends oder nachts. Für Fans klingt das nach langen Sommernächten, für Nachbarn nach möglicher Ruhestörung. Wir erklären, was bei Public Viewing nach 22 Uhr zu beachten ist.

Bei der Fußball-WM 2026 werden Spiele wegen der Zeitverschiebung oft spät abends oder nachts ausgetragen. Für Fans klingt das nach langen Sommernächten, für Nachbarn nach möglicher Ruhestörung.

Die übliche Nachtruhe beginnt in Deutschland in der Regel um 22 Uhr und dauert bis 6 Uhr. Dann müssen Fernseher, Musik und Gespräche auf Zimmerlautstärke reduziert werden. Die WM ändert daran nichts. Es gibt eine befristete Sonderverordnung zum Lärmschutz, die öffentliche Live-Übertragungen im Freien ermöglicht.

Die Regel kippt die Nachtruhe nicht pauschal, sondern schafft nur die Möglichkeit, dass Behörden Ausnahmen erlauben. Dabei können Ruhezeiten reduziert, aufgehoben oder der Beginn der Nachtzeit verschoben werden. Wer zu Hause, im Garten, im Hof oder auf dem Balkon schaut, muss weiter Rücksicht nehmen. Nach 22 Uhr heißt das: Fenster eher schließen, Fernseher leiser stellen, keine lauten Fan-Gesänge, keine Tröten, keine Boxen auf der Terrasse.

Ob ein Public Viewing nach 22 Uhr erlaubt wird, entscheidet die zuständige Behörde vor Ort. Veranstalter müssen die Ausnahme in der Regel beantragen. Die Behörde wägt ab: Wie nah wohnen Anwohner? Wie laut wird die Veranstaltung?

Wie viele Spiele sollen gezeigt werden? Gibt es Lärmschutzmaßnahmen? Die Lärmschutz-Sonderregelung gilt vom 20. Mai 2026 bis zum 31. Juli 2026





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fußball-WM 2026 Public Viewing Lärmschutz Nachtruhe Sonderverordnung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Public Viewing bei der Fußball-WM 2026: Hier ist es möglichFOCUS online hat recherchiert: Public Viewing zur WM 2026 ist in Deutschland möglich, aber in vielen Großstädten gibt es keine offiziellen Fanmeilen.

Read more »

Jetzt gewinnen: Tickets für Public Viewing zur Fußball-WM 2026 in BielefeldDas Public Viewing an der Bielefelder Braumanufaktur läuft am Sonntag, 14. Juni. Hier gibt es die Chance, zweimal zwei Karten zu gewinnen.

Read more »

Fußball-WM 2026: Hier gibt es im Landkreis Aichach-Friedberg Public ViewingDie Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko geht bald los. In unserer Übersicht verraten wir, wo Sie welche Spiele beim Public Viewing sehen können.

Read more »

Jetzt gewinnen: Tickets fürs Public Viewing zur Fußball-WM 2026 in BielefeldDas Public Viewing an der Bielefelder Braumanufaktur läuft am Sonntag, 14. Juni. Hier gibt es die Chance, zweimal zwei Karten zu gewinnen.

Read more »