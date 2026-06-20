Fußball-WM: Deutschland wartet auf den zweiten Sieg

Die Westafrikaner müssen sich auf eine richtige Aufgabe vorbereiten. Die DFB-Elf ist mit einem Sieg in das Turnier gestartet, aber nun müssen sie den zweiten Sieg im zweiten Spiel erreichen. Die Oranje braucht einen Sieg, aber Schweden kommt mit viel Selbstbewusstsein in die Partie.

Die Westafrikaner warteten allerdings erstmals auf eine richtige Aufgabe. Sie waren wie die DFB-Elf mit einem Sieg in das Turnier gestartet. Gelingt Deutschland dennoch der zweite Sieg im zweiten Spiel?

Nach dem Remis gegen Japan braucht die Oranje jetzt einen Sieg. Doch Schweden kommt mit viel Selbstbewusstsein in die Partie. Gegen Tunesien brannten Alexander Isak, Viktor Gyökeres und Co. ein richtiges Feuerwerk ab. Eine große Aufgabe für die Elftal.

Aber auch im Free-TV sind heute gleich die ersten drei Begegnungen des Abends zu sehen. Das ZDF überträgt live, dazu gibt es Livestreams auf zdfsport.de oder in der ZDF-Mediathek. Nach dem zweiten Auftritt der Mannschaft von Julian Nagelsmann gelten alle Blicke in der Nacht auch den beiden Gruppenkonkurrenten. Um 2 Uhr trifft Ecuador auf Curaçao.

Beide Nationen waren mit einer Niederlage ins Turnier gestartet. Ecuador geht dabei natürlich als Favorit in die Partie, doch Curaçao bewies insbesondere in den ersten 30 Minuten gegen Deutschland, dass man sie nicht unterschätzen sollte. Um 6 Uhr. Während die Tunesier Wiedergutmachung betreiben müssen, wollen die Japaner das gute Ergebnis gegen die Niederlande nun vergolden.

Gelingt das gegen die Afrikaner? Vier Spiele, vier spannende Ausgangslagen. Nicht nur für das Deutschland-Spiel lohnt es sich also einzuschalten





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