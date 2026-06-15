Fußball-WM-Experten im Rausch: Klopps Noch-Affäre, Schweinis Gehirnforschung und Müllers Ernährungsberatung

Bei der Berichterstattung zur Fußball-WM sorgen deutsche TV-Experten mit skurrilen Auftritten für Aufsehen. Während sich Bastian Schweinsteiger als Hirnforscher versucht, nutzt Jürgen Klopp sein umstrittenes "noch"-Geständnis zur Ablenkung. Thomas Müller gibt den Ernährungsberater und Johannes B. Kerner empfiehlt Delfin-Therapie. Der deutsche 7:1-Sieg gegen Curacao liefert den Rahmen für eine unterhaltsame, aber auch chaotische Expertenrunde.

Die Fußball-Weltmeisterschaft läuft erst seit fünf Tagen, und schon sorgen unsere TV-Experten mit ihren Aussagen für reichlich Wirbel. Bastian Schweinsteiger outet sich in der ARD als Hirnforscher.

Jürgen Klopp nutzt ein dämliches Geständnis als Ausstiegsstrategie aus der selbstgeschaffenen Affäre. Thomas Müller gibt den Ernährungsberater, Johannes B. Kerner empfiehlt eine Delfin-Therapie, und Sandra Wontorra verteilt Rapper-Ketten. Fest steht: Für die Zuschauer war ein deutsches Auftaktspiel niemals unterhaltsamer! Die Einschaltquote im Ersten betrug gigantische 23,4 Millionen Zuschauer.

Der 7:1-Erdrutschsieg gegen Curacao brachte zudem viel Gesprächsstoff in allen Programmen. Im Stadion von Houston ertönte nach jedem deutschen Tor "Major Tom", ein Ohrwurm aus der Jugend des Autors, der seit letzter Woche immer wieder an den als "authentischer Fan" bekannten Politiker Jens Spahn erinnert. Ob auch er am Sonntag im dreistreifigen Trainingsjäckchen in der Farbe "Semi Flash Aqua" vor dem Fernseher saß? Aquaman Spahn!

Schnell wird umgeschaltet zur aktuellen Affäre um Jürgen Klopp und Bundestrainer Julian Nagelsmann. Gleich zu Beginn der Berichterstattung hatte sich der als potenzieller Nachfolger gehandelte Klopp den Zorn der Fußballbranche zugezogen und für erhebliche Unruhe gesorgt. Der Höhepunkt: In der Sendung "Doppelpass" holte Stefan Effenberg nicht den Stinkefinger, sondern den Zeigefinger heraus und warf Klopp "Kneipen-Jargon" vor. Weltmeister Andreas Möller nannte dies "respektlos" und ein "No-Go".

Logisch würde man denken: Klopp wird sofort nach dem Aufwachen in Texas seinen Stetson-Cowboyhut greifen und zur Beichte eilen. Doch zunächst ging es bei MagentaTV mit Klopp, Müller und Kerner eineinhalb Stunden vor dem Deutschland-Spiel weiter mit Witzeleien. Angetrieben von den guten Magenta-Quoten und der eigenen Hybris wurde die selbst geschaffene Welle weiter angetrieben. Selbst als Rudi Völler dem Stand-up-Duo Müller/Klopp in einem soften Moment deeskalierend eine Grundsatzklärung anbot, kam zunächst keine Wende.

Unterdessen näherte sich ARD-Experte Bastian Schweinsteiger im Interview mit Nagelsmann holprig dem Thema und erntete nur ausweichende Antworten. Bei Magenta suchte Showmaster Kerner nach einer Lösung, um die selbst angeschobene Welle abzuflachen: "Für diejenigen, die noch auf der Palme sind, einfach mal mit Delfinen schwimmen, bisschen runterkommen.

" Statt nach einem möglichen Trainerwechsel bei RB Leipzig zu fragen, ging die Bewerbungsrunde für die nächste Comedy-Staffel unkontrolliert weiter. Klopp und Müller lieferten sich einen humorvollen Schlagabtausch über das Exklusivrecht am Wort "noch". Die Wortwahl "noch" wurde so zur selbstreferenziellen running gag, dass besorgte Fans im Netz bereits über ein "Noch-Tourette" bei Klopp spekulierten. Passend dazu trat ARD-Neurochirurg Schweinsteiger auf, der sich in Synapsen-Angelegenheiten auszukennen schien.

Im Interview mit Esther Sedlaczek erklärte er, Nagelsmann sei ein "schneller Denker": "Julian hat ein schnelles Gehirn! Er schaltet sehr schnell, nimmt Einfluss, findet die richtigen Worte und kann pushen.

" Diese Nachricht, dass Schweinsteiger sich nach der aktiven Karriere nun als Hirnforscher präsentiert, erreichte noch während des Spiels Klopp über den senderübergreifenden Expertenfunk. Der reagierte blitzschnell und beendete seine Comedy-Einlage mit einem überraschenden Geständnis: "Das Unwort meines Jahres habe ich bereits gefunden - das ist 'noch'. Ich hätte mir dafür aufs Maul hauen können, aber es war schon zu spät und ich war im Fernsehen. Das ist flapsig rausgerutscht und hat überhaupt keine Relevanz.

Was ich festgestellt habe: Ich werde übermorgen 59 und bin immer noch dämlich!

" Ob Klopp nach einem 1:1 gegen Curacao ebenso reumütig reagiert hätte? Es bleibt zu bezweifeln. Die Sendung endet mit der empowernden Botschaft: "Wir alle sind Team Deutschland. Wir alle wollen Weltmeister werden!





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