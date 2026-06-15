Fußball-WM: 'Gefragt - Gejagt' pausiert am Montag

Die beliebte Quizshow 'Gefragt - Gejagt' pausiert am Montag, dem 15. Juni 2026, aufgrund der Fußball-Weltmeisterschaft. Die ARD überträgt stattdessen das Spiel zwischen Spanien und Kap Verde live.

Das beliebte Quiz ' Gefragt - Gejagt ' wird in dieser Woche eine Ausgabe weniger als gewohnt ausgestrahlt. Grund dafür ist die Fußball-Weltmeisterschaft . Normalerweise startet das Quiz am Montagabend um 18 Uhr, doch an diesem Montag, dem 15.

Juni 2026, wird die ARD die Begegnung zwischen Spanien und Kap Verde live übertragen. Beide Teams treffen in der Vorrunde der Gruppe H aufeinander. Die ARD wird im Laufe der WM immer wieder live aus den USA, Mexiko und Kanada berichten, sodass es weiterhin zu Ausfällen im regulären Programm kommen wird. In der kommenden Woche berichtet die ARD erneut am Montagabend von der Fußball-WM.

Dann steht um 18 Uhr die Übertragung der Partie zwischen dem amtierenden Weltmeister Argentinien und Österreich auf dem Programm





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