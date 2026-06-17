Fußball-WM: Lange Liste von verbotenen Gegenständen und Regeln für das Verhalten der Zuschauer

Die Fifa hat eine lange Liste von verbotenen Gegenständen veröffentlicht, die von Waffen und Bomben bis hin zu Mehl und Toilettenpapier reichen. Auch die Größe von Flaggen ist geregelt und darf eine bestimmte Größe nicht überschreiten. Die Fifa greift nicht nur in die Gegenstände ein, sondern auch in das Verhalten der Stadionbesucher. Durch Lautsprecherdurchsagen werden die Besucher darauf hingewiesen, was unerwünscht ist, wie zum Beispiel lautes Schimpfen, Rauchen und Vapen in den Stadionbereichen, beleidigende Gesten und illegales Wettspiel. Aber auch 'inappropriate displays of affection' sind zu unterlassen.

Die Fußball-Weltmeisterschaft ist ein Ereignis, das nicht nur die Leidenschaft für den Sport , sondern auch die Aufmerksamkeit auf die Regeln und Verbote lenkt, die in den Stadien gelten.

Die Fifa hat eine lange Liste von verbotenen Gegenständen veröffentlicht, die von Waffen und Bomben bis hin zu Mehl und Toilettenpapier reichen. Auch die Größe von Flaggen ist geregelt und darf eine bestimmte Größe nicht überschreiten. Vor den Stadien hängen Planen, die den Zuschauern helfen, ihre Schwenkelemente auf ihre Größe zu überprüfen. Doch die Fifa greift nicht nur in die Gegenstände ein, sondern auch in das Verhalten der Stadionbesucher.

Durch Lautsprecherdurchsagen werden die Besucher darauf hingewiesen, was unerwünscht ist, wie zum Beispiel lautes Schimpfen, Rauchen und Vapen in den Stadionbereichen, beleidigende Gesten und illegales Wettspiel. Aber auch 'inappropriate displays of affection' sind zu unterlassen. Darunter fallen neben Fummeln und Petting auch intensives Küssen. Kurze Küsse sind jedoch erlaubt.

Der Ausdruck ist bewusst vage gehalten, damit Ordner eingreifen können, wenn sie ein Verhalten als störend oder unangemessen einstufen. Bislang sind noch keine Fälle bekannt geworden, in denen Stadionordner knutschende Paare wirklich zur Ordnung gerufen oder gar aus der Arena geworfen haben. In den USA haben die meisten Mannschaften der großen Sport-Ligen einen Verhaltens-Codex für die Zuschauer in den Hallen und Stadien, der ähnliche Formulierungen beinhaltet





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