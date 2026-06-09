Fußball-WM: Regionale Unterschiede bei Fernsehern in Deutschland

Die Fußball-WM startet in den USA, Kanada und Mexiko. Die deutschen Tests waren vielversprechend. Die Fans hoffen auf ein neues Sommermärchen. Durch die Zeitverschiebung und späten Anstoßzeiten fällt Public Viewing nahezu aus. Die Deutschen haben ihre Fernseher aufgerüstet, um möglichst viele Siege und Tore ganz genau zu sehen.

Die Fußball-WM startet in den USA, Kanada und Mexiko. Die deutschen Tests waren vielversprechend. Die Fans hoffen auf ein neues Sommermärchen. Durch die Zeitverschiebung und späten Anstoßzeiten fällt Public Viewing nahezu aus.

Die Deutschen haben ihre Fernseher aufgerüstet, um möglichst viele Siege und Tore ganz genau zu sehen. Es gibt jedoch regionale Unterschiede bei den Fernsehern. Die größten Fernseher stehen im Ruhrgebiet, insbesondere in Gelsenkirchen. Dort liegt die durchschnittliche Bildschirmgröße bei neu gekauften Geräten bei 58,6 Zoll.

Es folgen Ratingen, Iserlohn, Leverkusen und Bottrop. Am anderen Ende der Rangliste stehen Städte in Ostdeutschland wie Chemnitz, Jena und Rostock. Die durchschnittliche Größe der Fernseher in diesen Städten liegt bei 48,6 bis 48,7 Zoll. Der Abstand zwischen Gelsenkirchen und Chemnitz beträgt genau zehn Zoll Bildschirmdiagonale.

Auch bei den Preisen gibt es große Unterschiede. In Esslingen am Neckar wurden im Schnitt rund 910 Euro für einen neuen Fernseher ausgegeben. Die niedrigsten Durchschnittspreise wurden in Hagen, Remscheid und Velbert gezahlt. In Hagen gibt man nur rund die Hälfte für einen neuen TV aus wie in Esslingen.

Wenn die deutschen Spieler nur genug Tore schießen und bei der WM möglichst weit kommen, werden die Spiele auf jedem noch so kleinen Fernseher zum Fest





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