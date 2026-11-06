Fußballgewalt: ZIS-Bericht zeigt Rückgang der Verletzten bei gleichbleibend hohem Deliktsniveau

Der Jahresbericht der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) dokumentiert für die vergangene Saison einen Rückgang der Verletzten auf 1.446 Personen. Trotz dieses Trends bleibt das Niveau der Straftaten und der Stadionverbote im Vergleich zur Anzahl potenziell gewaltbereiter Fans kritisch niedrig. Experten und Politiker fordern strengere Maßnahmen und eine bessere Prävention, da Pyrotechnik und Angriffe auf Polizeikräfte weiterhin signifikante Probleme darstellen.

Die statistische Auswertung der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze ( ZIS) offenbart für die zurückliegende Fußball-Saison eine positive Entwicklung bei der Sicherheitsbilanz. Im Gegensatz zum Vorjahr, in dem noch 1.501 Verletzte registriert wurden, sank die Gesamtzahl der Verletzten bundesweit auf 1.446 Personen. Diese statistische Verbesserung umfasst dabei nicht nur Zuschauer, sondern bezieht explizit 195 verletzte Polizeibeamte sowie rund 800 unbeteiligte Personen ein. Die Datenbasis für diese Analyse stammt aus der Auswertung von 2.681 Spielen, die sich auf die drei Bundesligen, die Regionalliga, DFB-Pokal-Spiele sowie internationale Begegnungen erstrecken.

Konzentration der Gewalt auf wenige Spitzenspiele

Trotz des insgesamt sinkenden Trends verbleibt die Gewaltverteilung hochgradig ungleichmäßig verteilt. Auffällig ist, dass 29 Prozent aller Verletzten bei gerade mal 35 Partien identifiziert wurden. Michael Madre, der Leiter der ZIS, stellt dies als klare Warnung dar und betont, dass immer wieder unvorhersehbare Angriffe auf gegnerische Fangruppierungen erfolgen. Diese Taten dienen laut Madre häufig weniger dem eigentlichen Sportgeschehen als vielmehr der Machtdemonstration und der Markierung von Reviervorstellungen. Er hebt hervor, dass es hier eine entscheidende Unterscheidung zwischen friedlicher und gewalttätiger Fankultur zu treffen gilt, um die zugrundeliegenden Motive korrekt einzuordnen.

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Pyrotechnik und Anstieg der Straftatenfälle

Ein spezifischer und gefährlicher Risikofaktor bleibt die Nutzung von Pyrotechnik, die laut ZIS für mehr als 120 der registrierten Verletzungen verantwortlich war. Der offizielle Bericht spiegelt jedoch wahrscheinlich nicht die tatsächliche Gesamtsituation wider, da ein erhebliches Dunkelfeld existiert. Viele Vorfälle, insbesondere solche mit der Nutzung von Bengalen, werden der Polizei nicht angezeigt oder werden nicht als Straftat erfasst. Dennoch stieg die Anzahl der offiziell festgestellten Straftaten in der vergangenen Saison von 7.054 Fällen im Vorjahr auf 7.668 Fälle im aktuellen Berichtszeitraum. Michael Madre führt diese Zunahme auf phänomenspezifische Delikte zurück, zu denen Körperverletzung, Widerstand gegen die Staatsgewalt, tätliche Angriffe auf Polizeikräfte, Landfriedensbruch und Sachbeschädigung zählen.

DFB-Pokal als Brennpunkt der Sicherheitslage

Bei der Analyse der einzelnen Wettbewerbe fällt der DFB-Pokal als besonderer Hotspot für Sicherheitsprobleme auf. Bei den 63 ausgewerteten Pokalspielen wurden bereits 14 Prozent mehr Straftaten mit insgesamt 569 Fällen sowie acht Prozent mehr Verletzte mit 68 Personen verzeichnet. Neben der erhöhten Gewaltbereitschaft sind im Pokalbetrieb auch auffallend viele Verstöße gegen die Regeln zur Pyrotechnik zu verzeichnen. Diese Daten unterstreichen, dass die Intensität der Sicherheitslagen nicht einheitlich ist, sondern stark von der Art des Wettbewerbs und der involved fan groups abhängt. Die Polizei sieht die aktuellen Zahlen als Indiz dafür, dass trotz Präventionsmaßnahmen weiterhin eine hohe Anzahl potenzieller Gewalttäter agiert.

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Stadionverbote bleiben im Vergleich zur Fanbase gering

Ein zentraler Kritikpunkt der Sicherheitsbehörden ist das Verhältnis zwischen festgestellten Straftaten und der Anzahl der verhängten Stadionverbote. Zwar wurden im vergangenen Jahr 669 Stadionverbote ausgesprochen, was einem Anstieg von 593 Verboten im Vorjahr entspricht. Dennoch stuft die ZIS diese Zahl im Vergleich zur Gesamtzahl der Tausenden Straftaten und der Größe der potenziell gewaltbereiten Fanszene als zu niedrig ein. Die Zentralstelle geht davon aus, dass im Berichtszeitraum rund 17.930 Fans als potenziell gewaltbereit eingestuft wurden, was nur minimal unter dem Vorjahreswert von 17.958 liegt. Dies deutet darauf hin, dass der strafrechtliche und verwaltungsrechtliche Druck auf individuelle Gewalttäter weiterhin nicht ausreichend mit der Größe des Risikopotenzials korrespondiert.

Forderungen von Liga und Innenminister an Vereine

Die Sicherheitslage sorgt für intensive Debatten zwischen den Ligaverantwortlichen, den Klubs und der Politik. Ein Sprecher der Bundesliga betonte, dass Gewaltvorfälle inakzeptabel seien und nichts mit der eigentlichen Fankultur zu tun haben. Trotz der 21 Millionen Stadionbesucher in der Bundesliga und 2. Bundesliga erlebe die überwältigende Mehrheit den Fußball friedlich. Als Grundlage für diese Sicherheit nennen die Liga und die Klubs umfangreiche Investitionen in Präventions- und Sicherheitsmaßnahmen, die sich in der letzten Saison bei rund 160 Millionen Euro pro Saison bewegten. Gleichzeitig werde der Aufbau erfolgreicher Stadionallianzen vorangetrieben, was zu einer Reduktion der benötigten polizeilichen Einsatzkräfte führen soll.

Politische Verantwortung für präventive Ordnung

Neben den sportlichen Verbänden sieht auch die Landespolitik Handlungsbedarf. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hob hervor, dass die Polizei mit rund 2,6 Millionen Einsatzstunden enorm leistet, aber nicht jedes Wochenende die Lücken anderer Institutionen schließen könne. Reul mahnte die Vereine eindringlich an, die Verantwortung für die Sicherheit an den Eingängen zu übernehmen. Dazu gehören sorgfältige Kontrollen der Fans, der Einsatz gut geschulter Ordnungsdienste und das konsequente Zeigen der Roten Karte für Gewalttäter. Es besteht nach Ansicht des Ministers klaren Aufgabenverteilung und verbindliche Absprachen, die an jedem Spieltag strikt eingehalten werden müssen, um die Sicherheit im Stadion nachhaltig zu gewährleisten.