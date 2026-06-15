Fußballstar Rafa Mir zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt - Verstoß gegen sexuelle Selbstbestimmung

Der spanische Stürmer Rafa Mir erhielt nach Verurteilung wegen sexualisierter Gewalt an einer 23‑jährigen Frau eine Haftstrafe von acht‑einhalb Jahren und muss 64 000 Euro Schadensersatz leisten. Auch Mitangeklagte Pablo Jara wurde verurteilt. Die Entscheidung wirft Fragen zum Umgang von Sportverbänden mit solchen Straftaten auf.

Der spanische Fußball stürmer Rafa Mir , 28 Jahre alt, wurde in einem aufsehenerregenden Strafverfahren zu einer Haftstrafe von achteinhalb Jahren verurteilt, weil er einer jungen Frau sexuelle Gewalt angetan haben soll.

Das Urteil des zuständigen Gerichts beinhaltete zudem die Verpflichtung, der Klägerin 64 000 Euro Schadensersatz zu zahlen. Der Vorfall hatte bereits im September 2024 für mediale Aufregung gesorgt, als Mir nach einer Anzeige einer 23‑jährigen Frau zwei Nächte in Untersuchungshaft verbrachte, bevor er gegen Auflagen wieder freikam. Während des gesamten Verfahrens hat Mir zusammen mit seinem Rechtsbeistand die Vorwürfe vehement bestritten und argumentiert, die sexuellen Handlungen seien einvernehmlich erfolgt.

Das Urteil ist jedoch bislang noch nicht rechtskräftig, sodass noch offen bleibt, ob Mir und sein Anwalt Berufungs‑ oder Revisionseinlegen werden. Nach den Angaben der Klägerin soll die Tat am 1. September 2024 in Mir's Villa in Valencia stattgefunden haben. Die Frau erklärte, sie habe unter Tränen versucht, sich zu wehren, und sei von Mir vergewaltigt worden.

Die Gerichtsakten belegen, dass sie ihre Aussage bei der Anzeigenerstattung und später im Prozess wiederholt hat. Im gleichen Verfahren wurde ein weiterer spanischer Fußballer, Pablo Jara, ebenfalls zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt, weil er einer Freundin der Klägerin sexuell belästigt und sie halb nackt aus der Villa geworfen habe. Beide Verurteilungen wurden im Kontext einer größeren Debatte über sexuelle Gewalt im Profisport ausgesprochen, die in den letzten Jahren zunehmend öffentliche Aufmerksamkeit erhalten hat.

Rafa Mir ist derzeit vertraglich an den FC Sevilla gebunden, spielt jedoch zuletzt auf Leihbasis für den FC Elche. Vor seiner strafrechtlichen Verurteilung war er Mitglied der spanischen Olympia‑Mannschaft bei den Spielen in Tokio 2021, wo Spanien nach einer 1:2‑Niederlage in der Verlängerung gegen Brasilien die Silbermedaille gewann. Im Turnier erzielte Mir drei Tore in sechs Spielen.

Der neue Haftbefehl wirft ein Schlaglicht auf die Frage, wie Sportverbände und Vereine mit solchen schweren Vergehen ihrer Athleten umgehen und welche Konsequenzen für die betroffenen Spieler in Bezug auf ihre sportliche Karriere und das öffentliche Ansehen zu erwarten sind. Die Rechtsprechung in diesem Fall könnte zudem als Präzedenzfall für zukünftige Verfahren gegen hochkarätige Sportler dienen, die wegen sexualisierter Gewalt angeklagt werden





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