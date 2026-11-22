Ein Fußballer-Duo hat die 'Promi Padel WM' gewonnen. Moderator Steven Gätjen musste spontan selbst ran.

, 33, können sich über einen weiteren Titel freuen: Sie haben die "Promi Padel WM" 2026 gewonnen. Im letzten Match der ProSieben-Show setzten sich die beiden früheren Fußballprofis am Samstagabend mit 10:7 gegen die Ex-Profis, 35, und Marc Rzatkowski, 36, durch.

Damit sicherten sie sich den PadelCity Cup.

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"Gewinnen ist immer geil", jubelte Mats Hummels späterProSieben übertrug das Turnier unter dem Titel "Promi Padel WM: Wer holt den PadelCity Cup? " ab 20:15 Uhr live aus der Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen. Zehn Zweierteams gingen an den Start. Mit dabei waren auch die Tennis-Größenund Squash.

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Gespielt wird auf einem Court, der von Glas- und Gitterwänden umgeben ist. Die Wände gehören zum Spiel und sorgen für schnelle Ballwechsel. , 39, bis ins Finale. Auch in diesem Jahr kam Gätjen nicht ohne Schläger durch den Abend.

Eigentlich sollte Podcaster und Moderator, 37, gemeinsam mit TikToker Aditotoro, 27, für das Team Garnier antreten. Schmitt sagte jedoch kurzfristig krankheitsbedingt ab. Gätjen, der zugleich durch die Live-Show führte, übernahm seinen Platz.