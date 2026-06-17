Fußballtaktik: Direkter Anstoß ins Aus - ein Erfolg für die USA, Kanada und Mexiko

In den USA, Kanada und Mexiko setzt immer mehr Fußballmannschaften auf eine ungewöhnliche Anstoßtaktik. Anstatt den Ball nach dem Anpfiff zurückzuspielen und das Spiel langsam aufzubauen, wird der Ball direkt diagonal Richtung Eckfahne des Gegners geschlagen.

In den USA , Kanada und Mexiko setzt immer mehr Fußball mannschaften auf eine ungewöhnliche Anstoß taktik. Anstatt den Ball nach dem Anpfiff zurückzuspielen und das Spiel langsam aufzubauen, wird der Ball direkt diagonal Richtung Eckfahne des Gegners geschlagen.

Dieser unnötige Ballverlust erscheint zunächst, steckt aber hinterher eine ausgeklügelte Taktik. Die Spieler sprinten nach dem Anstoß blitzartig dem Ball hinterher, um beim folgenden Einwurf alle Optionen zuzustellen. So wird die gegnerische Mannschaft sofort in eine Drucksituation gebracht. Das Ziel ist ein Ballgewinn tief in der gegnerischen Hälfte, der schnell in eine Torchance umgewandelt werden kann.

Diese Taktik ist ähnlich wie beim American Football oder Rugby, wo dem eigenen Kick sofort nachgejagt wird, um den Gegner nah an dessen eigener Endzone unter Druck zu setzen. Im Klubfußball war diese Taktik schon in der abgelaufenen Saison weit verbreitet. Prominentester Vorreiter war Champions-League-Sieger Paris St.-Germain. Bei der WM folgten nun auch Nationen wie die USA oder der Irak diesem Beispiel.

PSG-Trainer Luis Enrique lässt seine Mannschaft schon länger mit dieser Variante anstoßen und entwickelte die Taktik sogar noch weiter. Im Königsklassen-Halbfinale gegen die Bayern schlug PSG-Torwart Safonov auch seine Abstöße immer wieder lang auf die linke Spielfeldseite ins Aus. Sofort lösten die Franzosen ihr Pressing aus und setzten die rechte Außenbahn der Bayern unter Druck. Diese ungewöhnliche Anstoßtaktik hat sich in den USA, Kanada und Mexiko als erfolgreich erwiesen und wird von immer mehr Mannschaften übernommen





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Fußball Taktik Anstoß USA Kanada Mexiko

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