Fußballtalent Guo Jiaxuan nach Trainingsspiel in Spanien schwer verletzt

Das junge chinesische Fußballtalent Guo Jiaxuan erlitt während eines Trainingsspiels in Spanien einen schweren Unfall. Ein Kniestoß gegen den Kopf führte zu einer Subarachnoidalblutung, wodurch er in einem kognitiv unbeeinträchtigten Zustand liegt. Ärzte gehen von geringen Überlebenschancen aus. Der Pekinger Fußballverband arbeitet mit der Familie von Guo Jiaxuan zusammen, um ihn nach China zurückzuholen.

Das junge Fußball talent Guo Jiaxuan (18) aus dem Beijing Guoan erlitt während eines Trainingsspiels in Spanien einen tragischen Unfall . Ein Kniestoß gegen den Kopf führte zu einer schweren Hirnblutung. Ärzte gehen davon aus, dass Guo Jiaxuan nur geringe Überlebenschancen hat und befindet sich in einem kognitiv unbeeinträchtigten Zustand.

Die Nachrichten über den Unfall verbreiteten sich schnell über das chinesische soziale Netzwerk „Xiaohongshu“, wo sich Guo Jiaxuans Bruder zu Wort meldete und die besorgniserregende Nachricht über den Zustand seines Bruders postete. Er erklärte, dass Guo Jiaxuan an einer Subarachnoidalblutung leidet, die durch den Zusammenstoß mit einem anderen Spieler während des Trainingsspiels ausgelöst wurde. Ärzte teilten der Familie mit, dass Guo Jiaxuan nur eine geringe Überlebenschance hat, da er aufgrund von Sauerstoffmangel im Gehirn klinisch tot ist und die Schläuche entfernt werden.Guo Jiaxuan war 2023 der einzige Spieler aus China, der für das World Squad-Projekt des FC Bayern München ausgewählt wurde. Das Projekt unterstützt U19-Talente aus der ganzen Welt auf ihrem Weg zum Profifußball. Meistens sind die Spieler eine Saison am Programm beteiligt, bevor sie in ihre ursprünglichen Teams zurückkehren oder bei den Jugendteams der Bayern bleiben. Guo Jiaxuan war im gleichen Jahr auch Teil der chinesischen U17-Nationalmannschaft.Der Pekinger Fußballverband arbeitet mit der Familie von Guo Jiaxuan zusammen, um ihn so schnell wie möglich nach China zurückzuholen. Das Unglück ereignete sich während eines Trainingsspiels gegen RC Alcobendas, einen Verein aus der siebten spanischen Liga. Der Verein äußerte auf seinem offiziellen Twitter-Account sein tiefstes Mitgefühl für den Spieler und seinen Verein.





