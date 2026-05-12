Fußballtrainer Ralph Hasenhüttl spricht über seine Hantavirus-Erkrankung

Ralph Hasenhüttl, ehemaliger Bundesliga-Trainer, hat über seine Hantavirus-Erkrankung gesprochen. Er wurde im Jahr 2012 von dem Virus infiziert und musste zwei Wochen auf der Intensivstation verbringen. Die Warnung der Ärzte lautete damals: 'Du musst warten, bis dein Körper Antikörper bildet und dann hoffen, dass du überlebst.'

Das Hantavirus ist aktuell in den Schlagzeilen. Einst erkrankte auch Fußballtrainer Ralph Hasenhüttl - und hatte schwer zu kämpfen. Kürzlich brach auf dem niederländischen Kreuzfahrtschiff 'MS Hondius' das Virus aus, drei Menschen sind bereits daran gestorben.

In diesem Zuge hat nun auch der ehemalige Bundesliga-Trainer Ralph Hasenhüttl über seine Hantavirus-Erkrankung gesprochen. 2012 erkrankte der Österreicher, seinerzeit war er als Trainer mit dem VfR Aalen gerade in die zweite Liga aufgestiegen.

'Ich bin ins Bett und es hat alles mit Kopfschmerzen gestartet. Es fühlte sich so an, als wäre eine Nadel in meinem Kopf. Danach bekam ich ernste Rückenschmerzen. Es war, als steckte ein Messer in meinem Rücken', berichtete der Trainer nun im Interview mit dem britischen 'Mirror'.

Erst später stellten die Mediziner fest, dass seine Schmerzen daher rührten, dass seine Leber und Nieren derart ausgedehnt waren, dass sie gegen andere Organe drückten, was zu Schmerzen im Rücken führte. Zwei Wochen verbrachte der Österreicher auf der Intensivstation.

'Mein Herzschlag hat mich in der Nacht geweckt, weil er so intensiv war. Ich habe diesen Knall in meiner Brust gehört', so der 58-Jährige. Spurlos an ihm vorübergegangen ist die Erkrankung dabei freilich nicht. Hasenhüttl verlor Gewicht, seine Nieren wurden schwächer.

Die Warnung der Ärzte lautete seinerzeit: 'Du musst warten, bis dein Körper Antikörper bildet und dann hoffen, dass du überlebst.

' Übrigens: Im Nachhinein wurde die Erkrankung bei Hasenhüttl auf indirekten Kontakt mit Nagetieren zurückgeführt. 'Ich habe die Terrasse ohne Maske geputzt und dabei wohl den Staub eingeatmet', sagte der Fußballtrainer. Die Krankheit trat zwei bis drei Wochen später auf





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hantavirus Ralph Hasenhüttl Bundesliga-Trainer Erkrankung Intensivstation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hantavirus: Von Virusausbruch betroffenes Schiff in Teneriffa angekommenNach dem Ausbruch des Hantavirus hat das Kreuzfahrtschiff „Hondius“ die Urlaubsinsel Teneriffa erreicht. Die Rückführung der Passagiere soll unter außergewöhnlichen Sicherheitsvorkehrungen ablaufen.

Read more »

Kreuzfahrtschiff 'MV Hondius' vor Teneriffa eingetroffen - Evakuierung wegen Hantavirus-Ausbruch soll heute beginnenDas Kreuzfahrtschiff 'Hondius', auf dem das Hantavirus ausgebrochen ist, liegt nun vor der spanischen Insel Teneriffa vor Anker. Die 'Hondius' wurde von der spanischen Guardia Civil zum Hafen von Granadilla im Süden der spanischen Kanareninsel eskortiert.

Read more »

Hantavirus: Niederlande fliegen deutsche Passagiere der 'Hondius' heimMadrid/Granadilla - Kurz nach der Ankunft des von einem Ausbruch des Hantavirus betroffenen Kreuzfahrtschiffes auf Teneriffa haben sich Ärzte an Bord

Read more »

Hantavirus: Czyborra zu Hantavirus: Charité sind 'absolute Spezialisten'Berlin (bb) - Die geplante Behandlung eines der deutschen Passagiere des vom Hantavirus-Ausbruch betroffenen Kreuzfahrtschiffs «Hondius» an der Berliner

Read more »