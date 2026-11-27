Fußleisten reinigen geht auch ohne Bücken und Knien. Mit diesen 5 einfachen Haushaltstricks entfernst du Staub und Schmutz ganz bequem im Stehen.

Fußleisten reinigen geht auch ohne Bücken und Knien. Mit diesen 5 einfachen Haushaltstricks entfernst du Staub und Schmutz ganz bequem im Stehen. Frisch gesaugte Böden, aufgeräumte Möbel – und trotzdem wirkt das Zimmer nicht richtig sauber?

Schuld können die Fußleisten sein, auf denen sich Staub, Haare und Schmutz sammeln. Das Problem: Um die schmalen Kanten gründlich zu reinigen, muss man normalerweise auf die Knie. Dabei gibt es fünf einfache Tricks, mit denen du deine Fußleisten ganz bequem im Stehen sauber bekommst.ist nicht nur für hohe Regale praktisch. Auch Fußleisten lassen sich damit reinigen, ohne dass du dich ständig bücken musst.

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Fahre mit dem Wischer einfach an den Kanten entlang und entferne so den angesammelten Staub. Besonders in langen Fluren oder größeren Wohnräumen spart das Zeit und Mühe. Reinigungsexpertin Vanessa Garcia empfiehlt diese Methode auf demWenn du ohnehin den Boden saugst, kannst du die Fußleisten gleich mitreinigen. Dafür benötigst du lediglich einen.