Ein zwölfjähriges Mädchen wurde in Sachsen von einem Fuchs schwer gebissen. Die Jagdbehörde informiert, eine Tollwutinfektion gilt als unwahrscheinlich, da Deutschland seit 2008 frei davon ist. Was jetzt passiert.

Ein verstörendes Tierincident hat sich am vergangenen Montag, dem 12. November, gegen 14.50 Uhr in Sachsen ereignet. Eine zwölfjährige Schülerin erlitt dabei schwere Bissverletzungen, als sie vor dem Alberttreff auf ihre Freundin wartete. Das Kind hatte sich gerade ein Brötchen gekauft und aß dieses, als das Tier plötzlich zugriff.

Dramatische Details des Angriffs auf das Kind

Die genauen Umstände des Vorfalls werden durch die Aussagen der Mutter der Betroffenen deutlich. Dem Bericht der Sächsischen Zeitung zufolge hörte das Mädchen zunächst ein Fauchen, ehe der Fuchs sofort in ihr Bein und in einen Arm biss. Das Tier ließ nicht von seiner Opferin ab, obwohl das Kind sofort ihr Essen wegwarf und versuchte, sich zu wehren.

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Nur die Intervention von drei vorbeigehenden Männern konnte das aggressive Tier schließlich vertreiben. Ohne diese Hilfe wäre der Angriff wahrscheinlich noch längere Zeit andauert. Durch das schnelle Eingreifen der Männer konnte verhindert werden, dass die Bisswunden noch schwerwiegender ausfielen. Das verletzte Kind wurde daraufhin sofort in ein Krankenhaus gebracht.

Medizinische Versorgung und aktueller Gesundheitszustand

Im Krankenhaus wurden die schweren Bissverletzungen fachgerecht versorgt. Die medizinische Behandlung umfasste die Reinigung der Wunden und die Gabe von notwendigen Schutzimpfungen. Mittlerweile ist das Mädchen wieder zu Hause und erholt sich von den Erlebnissen. Die genauen medizinischen Folgeschäden wurden nicht detailliert öffentlich gemacht, doch der Zustand des Mädchens ist stabil.

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Dieser Vorfall zeigt erneut, wie nah Wildtiere wie Füchse an bewohnten Gebieten leben können. In Städten und vor allem in der Nähe von Jugendtreffs finden die Tiere ein großes Nahrungsangebot. Dies führt dazu, dass sie sich immer wieder in Wohngebieten aufhalten und teilweise ihr natürliches Misstrauen gegenüber Menschen verlieren.

Behörden und Jagdpächter bewerten die Situation

Die Sächsische Zeitung bestätigte, dass der zuständige Jagdpächter den Vorfall zur Kenntnis genommen hat. Offenbar wurde bereits mehrfach ein auffälliger Fuchs in diesem Bereich der Wohngebiete gesichtet. Die Jagdbehörde des Landratsamtes wurde umgehend über den Zwischenfall informiert, um die weitere Vorgehensweise zu klären.

Der zuständige Jagdpächter hält es für unwahrscheinlich, dass der Angriff aufgrund einer Tollwut-Infektion erfolgte. Deutschland gilt offiziell seit dem Jahr 2008 als frei von Tollwut. Dennoch bleibt die Sorge vor aggressivem Verhalten bei Wildtieren in dicht besiedelten Regionen bestehen. Experten betonen jedoch, dass ein isolierter Angriff nicht automatisch auf eine Erkrankung hindeutet.

Weitere Schritte und Verhaltensregeln für die Öffentlichkeit

Unklar ist derzeit noch, wie konkret mit dem auffälligen Fuchs verfahren wird. Der Jagdpächter rät dazu, Fallen aufzustellen, um das Tier gefahrlos einfangen zu können. In Sachsen ist das Abschießen von Wildtieren in reinen Wohngebieten generell verboten. Eine Ausnahme kann jedoch von der zuständigen Behörde erteilt werden, wenn das Tier als besonders aggressiv eingestuft wird.

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Experten geben im Falle eines Angriffs konkrete Ratschläge für die Bevölkerung. Wichtig ist es, den Abstand zu dem Tier zu halten und ruhig weiterzugehen. Man sollte dem Fuchs einen Fluchtweg freihalten und es nicht in die Enge treiben. Kommt das Tier näher, sollte man groß machen, laut sprechen oder Lärm verursachen, um es zu vertreiben.