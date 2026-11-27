Eine Fotofalle im Nationalpark Berchtesgaden hat eine ungewöhnliche Begegnung festgehalten. Ein Fuchs und ein Steinadler trafen dort innerhalb von wenigen Metern aufeinander.

Eine Fotofalle im Nationalpark Berchtesgaden hat eine ungewöhnliche Begegnung festgehalten. Ein Fuchs und ein Steinadler trafen dort innerhalb von wenigen Metern aufeinander. Während der Raubvogel seine Schwingen auf einem Baumstumpf ausbreitet, blickt der Fuchs vom verschneiten Waldboden zu ihm auf.

Aufgenommen wurde das Bild mit einer fest installierten Fotofalle.

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„Glück für den Fuchs, dass der junge König der Lüfte an seinen Jagdtechniken noch etwas feilen muss“, schreibt der Account in der Beschreibung des Posts. Eine Anspielung darauf, dass der Steinadler laut „Obwohl der rote Räuber mit rund fünf bis acht Kilogramm oft schwerer ist als der Vogel, nutzt der Adler dafür seine enorme Griffkraft, die in einer Studie in der Vogel-Fachzeitschrift „ist der einzige alpine Nationalpark in Deutschland. Insgesamt 210 Quadratkilometer geschütztes Gebiet erstrecken sich zwischen Königssee und Watzmann.