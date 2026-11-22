Füchse Berlin besiegen Frisch Auf Göppingen knapp mit 32:31 in der Handball-Bundesliga. Mathias Gidsel sichert den Sieg nach einer schwierigen Leistung der Berliner.

Nach der ernüchternden Champions-League-Niederlage gegen Aalborg handelten die Füchse Berlin mit dem knappen 32:31-Erfolg gegen Frisch Auf Göppingen die gewünschte Reaktion ein. Trainer Nicolej Krickau hatte seine Mannschaft nach der Pleite mit 31:34 scharf zur Rede gestellt und eine deutliche Leistungssteigerung gefordert. Diese Antwort blieb nicht aus, als die Berliner am Spieltag auf den Gegner aus Baden-Württen trafen.

Schneller Start und Bodenloch-Unterbrechung

Die Berliner Mannschap zeigte von der ersten Minute an Präsenz und übernahm früh die Kontrolle über das Geschehen. Angetrieben durch die offensive Kraft von Mathias Gidsel, der mit nur 17 Minuten Spielzeit bereits fünf Treffer erzielte, führten die Gastgeber nach 17 Minuten deutlich. Gidsel bleibt einer der entscheidenden Faktor im Aufbauspiel und in der Ausführung der Angriffssituationen für den Club.

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Eine besondere Kuriosität prägte den Spielverlauf in der 28. Minute, als sich vor dem Füchse-Nationalspieler Mathias Langhoff ein Loch im blauen Bodenbelag auftat. Der Rückraumspieler blieb kurz hängen, konnte sich jedoch zum Glück nicht schwer verletzen. Das Phänomen wurde vor Ort schnell behoben, da Göppingens Physiotherapeutin Katharina Lessig das Loch mit weißem Tape flickte, das normalerweise zum Schutz der Gelenke dient. Nach nur einer Minute Arbeit ging das Spiel weiter, wobei die Füchse eine 17:14-Führung mit in die Pause nahmen.

Zweite Hälfte und technische Schwächen

Die zweite Halbzeit begann für den Favoriten keineswegs stabil, da technische Fehler und taktische Macken das Spielgeschehen dominierten. Doppelte Unterzahlen, ausgelöst durch 2-Minuten-Strafen für Langhoff und Marsenic, ermöglichten es Frisch Auf Göppingen, das Defizit rasch abzubauen. Die defensive Struktur der Berliner brach in dieser Phase merklich ein, was der Gegner mit hohem Druck ausnutzte.

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Die starke Leistung von Jungnationalspieler Julian Buchele im Göppinger Tor trug maßgeblich dazu bei, dass der Aufsteiger oder Tabellenmitfeld sich im Spiel hielt. Buchele verhinderte mit tollen Paraden zahlreiche Tore und schaffte es, die eigene Mannschaft im Rennen zu halten, obwohl die Füchse zuvor die Oberhand behalten hatten.

Krassisches Finish und Gidsels Rettungsaktion

In der 53. Minute ging Frisch Auf Göppingen erstmals mit 29:28 in Führung, was die Zweifel an der Konstanz der Berliner wieder aufkommen ließ. Die Situation eskalierte für den Verein, als die Defensive erneut Schwächen zeigte. In dieser kritischen Phase war es erneut Mathias Gidsel, der als Retter in der Not agierte und die entscheidenden Tore zum Ausgleich und zur Wende erzielte.

Gidsel schoss am Ende mit insgesamt 13 Toren aus 17 Versuchen die Füchse in Sicherheit. Der Superstar der Berliner zeigte Nervenstärke und technische Klasse in den entscheidenden Sekunden. Das Spiel endete mit einem knappen 32:31 für die Hauptstadtclubs, die trotz der vorherigen Kritik in der Champions League beweisen konnten, dass sie über die notwendige Resilienz verfügen, um auch unangenehme Situationen zu meistern.

Zusammenfassung der Spielerleistungen

Die Bilanz zeigt, dass individuelle Klasse den Unterschied in engen Partien macht. Während Mathias Langhoff und Marsenic durch Strafen das Spiel belasteten, zeigte Gidsel seine Wertigkeit für das Team. Die körperliche Auseinandersetzung und die technischen Anforderungen der Bundesliga bleiben hoch, wie das Zwischenfall mit dem Bodenbelag deutlich machte.