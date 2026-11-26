Die Füchse Berlin holen sich nach der Niederlage in Dänemark den ersten Sieg in der Champions-League-Hauptrunde durch ein 33:29 gegen HSG Wetzlar.

Die Füchse Berlin haben in der Champions-League-Hauptrunde endlich den ersten Sieg gefeiert und damit die bittere Enttäuschung der ersten Runde hinter sich gelassen. Zuvor stand die Bilanz nach der Niederlage gegen Aalborg mit einer Null auf dem Punktekonto, was für Unruhe im Kader sorgte. Vor 5412 Fans in der Max-Schmeling-Halle zeigten die Berliner nun eine deutlich verbesserte Leistung und sicherten sich durch ein 33:29 (18:15) gegen die HSG Wetzlar die dringend benötigten zwei Punkte.

Erster Sieg nach schwerem Start

Der Druck auf das Berliner Team war vor dem Spiel enorm, da der Start in der Liga als bitter empfunden wurde. Die Mannschaft musste sich nun beweisen, um den Knoten zu durchtrennen und wieder Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten zu schöpfen. Das Ergebnis des deutschen Duells zeigt, dass die Füchse die notwendige Konstanz zurückgewonnen haben. Die Freude über den Erfolg war daher bei allen Beteiligten besonders groß, da dies den Weg für eine weitere Saison in diesem Wettbewerb ebnen könnte.

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Taktische Dominanz und Fehlerphase

In den ersten zwanzig Minuten dominierten die Berliner ihre Gegner klar und legten den Grundstein für den späteren Erfolg. Trainer Jaron Siewert beobachtete das Geschehen von der Tribüne aus, da er als Ex-Trainer nicht auf der Bank saß. Die Füchse gingen schnell in Führung und hatten nach 27 Minuten sogar einen komfortablen Acht-Tore-Vorsprung bei 18:10 erreicht. Dieser Stand schien den Sieg bereits vorwegzunehmen, doch dann folgte eine unerwartete Schwächephase.

Innerhalb von nur drei Minuten verspielten die Berliner ihre starke Position komplett. Die HSG Wetzlar nutzte diese Lücke aus und legte einen 5:0-Lauf vor, wodurch der Abstand vor der Pause auf fünf Tore schrumpfte. Der Endstand der ersten Halbzeit lautete 18:15, was die Unsicherheit in der Berliner Abwehr verdeutlichte. Diese Phase zeigte, wie fragile die Führung noch sein konnte.

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Kein Team mit Linkshändern

Beide Seiten kamen zu Beginn des Spiels ohne ihre wichtigsten linken Hand-Spieler aus, was die Taktik beider Teams beeinflusste. Bei den Füchsen fehlten Nils Lichtlein aufgrund einer Schulterverletzung und Leo Prantner mit einer Bauchmuskelzerrung. Bei der HSG Wetzlar waren Dainis Kristopans nach einer Knie-OP, Timo Kastening mit einer Fersen-OP, Nikolaj Enderleit mit einer Zehenverletzung und Dimitri Ignatow wegen einer Schambeinentzündung nicht startklar.

Diese personellen Engpässe bei beiden Vereinen machten das Spiel zu einer reinen Testballerei der verfügbaren Kräfte. Trotzdem gelang es den Füchsen, die fehlenden Akteure durch eine kollektive Leistung zu kompensieren. Die Verletzungssituation bei der HSG Wetzlar mit vier ausgefallenen Spielern hätte den Berliner einen leichteren Sieg bescheren können, doch die Füchse reagierten nicht entsprechend.

Retter und Torschützenkönig

Andreas Palicka stabilisierte die Berliner Defensive mit 14 Paraden und hielt die Mannschaft im Spiel, als diese ins Taumeln geriet. Der 40-jährige Torhüter stoppte die wilde Achterbahnfahrt der Füchse und sorgte dafür, dass die Leistungen auf dem Parkett wieder auf ein normales Niveau zurückkehrten. Seine Interventionen waren entscheidend, um den Vorsprung in der zweiten Halbzeit nicht komplett zu verlieren und die Kontrolle über das Spiel zu behalten.

Angetrieben von Mathias Gidsel lief die Offensive der Berliner dann aber wieder wie ein Maschinengewehr. Der 27-jährige Superstar steuerte insgesamt 14 Tore zum Sieg bei und war damit der Schlüssel zum Erfolg. Durch seine Effizienz zog Berlin plötzlich davon und führte nach 44 Minuten klar mit 28:21. Diese Phase markierte den Wendepunkt, von dem an kein Zurück mehr möglich war.

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Siegerjubel und Blick in die Zukunft

Die Füchse schaukelten den Sieg schließlich souverän nach Hause und feierten ihren ersten Hauptrundensieg in der Champions League. Mit diesem Erfolg lebt der Traum vom Einzug ins Viertelfinale in Berlin wieder auf. Die Mannschaft hat damit nicht nur Punkte gesammelt, sondern vor allem Selbstvertrauen zurückgewonnen, das für die restlichen Spiele der Runde essenziell ist.

Jaron Siewert, der Ex-Trainer der Füchse, der im September 2025 seinen Posten verlor, verfolgte das Spiel seiner neuen Mannschaft als Zuschauer. Er übernimmt im Sommer 2027 die Nachfolge von Roberto Parrondo. Siewert sah zunächst sehr dominante Füchse, musste jedoch die Schwächephase hinnehmen. Für die aktuelle Equipe war der Sieg ein wichtiger Schritt, um die Kritik nach dem Start in Aalborg zu vergessen und die Saison erfolgreich fortzusetzen.