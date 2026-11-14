Füchse Berlin besiegen THW Kiel im Pokalduell

Die Füchse Berlin setzen sich im Pokalspiel mit 28:25 gegen den Tabellenführer THW Kiel durch. Lasse Ludwig glänzt mit 15 Paraden.

Die Füchse Berlin behalten auch im nächsten Anlauf die Oberhand gegen den THW Kiel. Das erste Giganten-Duell des Super-Wochenendes endete mit einem klaren 28:25 (12:14)-Sieg des deutschen Pokalsieger aus der Hauptstadt gegen den aktuellen Tabellenführer. Vor 9000 Zuschauern, darunter 8500 Fans in grünen Sondertrikots, festigte Berlin seine dominante Position in diesem Duell.

Dominanz der Füchse gegen Kiel

Die Berliner bauten ihre beeindruckende Serie gegen den Rekordmeister weiter aus und erzielten ihren siebten Pflichtspiel-Sieg in Folge gegen Kiel. Auch Trainer Nicolej Krickau behält mit 40 Jahren seine weiße Weste. Noch nie hat er in der Bundesliga gegen den THW verloren, selbst nicht im Duell mit Flensburg. Die Hausherren starteten stark und führten nach 7 Minuten mit 6:3, angetrieben von den Fans. Krickau, der am Vortag seinen 40. Geburtstag feierte, begrüßte diese offensive Performance.

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Kiel dreht die Partie in der Mitte

Doch der THW Kiel zog mit Trainer Börge Lund, der von 2012 bis 2013 selbst Füchse war, nach. Mehrere Fehlwürfe der Berliner halfen Kiel zu einem 6:2-Lauf. In der 18. Minute führten die Kieler zum ersten Mal mit 9:8 und bauten bis zur Halbzeit die Führung auf 14:12 aus. Rasmus Ankermann, der jüngste Kieler mit 19 Jahren, deckte den dänischen Superstar Mathias Gidsel (27) ab und ließ ihn in den ersten 30 Minuten nur drei Treffer erzielen.

Torhüter entscheiden das Match

Es war ein Spiel der Torhüter, in dem Lasse Ludwig mit 15 Paraden glänzte. Er hielt die Füchse im Spiel, obwohl Tim Freihöfer zwei Siebenmeter verschoss. Bei Kiel verhinderte Gonzalo Perez de Vargas sieben Würfe der Berliner. Matthes Langhoff traf erst in der 43. Minute das erste Mal. Beide Spielmacher, Domen Makuc und Elias Skipagøtu, zeigten bis zur 45. Minute Ladehemmung, was die Partie offen hielt.

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Spurt der Füchse sichert den Sieg

In den letzten zehn Minuten schalteten die Füchse Berlin den Sieg-Gang ein. Mit einer 26:21-Führung nach 53 Minuten zogen sie davon und gewannen die Abwehrschlacht. Der THW Kiel ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen. Die vielen vergebenen Chancen der Berliner, neun in der ersten Hälfte, blieben ein Thema. Doch die paraden von Lasse Ludwig und die defensive Stabilität in der Schlussphase sicherten den wichtigen Sieg vor der großen Fangemeinde.

Konsequenzen für die Liga

Dieser Sieg festigt die Position der Füchse Berlin als gefährlicher Pokalanwärter. Trainer Nicolej Krickau bleibt mit seiner Bilanz gegen Kiel ungeschlagen. Die Konfrontation zeigt die hohe Qualität des deutschen Handballs. Beide Vereine präsentierten sich auf höchstem Niveau, wobei die individuelle Klasse der Torhüter und die taktische Disziplin in Schlüsselphasen den Ausschlag gaben. Der THW Kiel muss nun auf seine Fehler in der Abschlussphase zurückblicken, während die Füchse mit dieser Leistungssteigerung Vertrauen tanken können.