Füchse Berlin besiegen THW Kiel mit Siegeswillen und feiern Freie Tag

Nach dem knappen Sieg über THW Kiel feiern die Füchse Berlin. Trainer Nikolej Krickau verspricht Freie Tag, während Mathias Gidsel auf die Champions League in Aalborg blickt.

Die Füchse Berlin haben ihre Leistungen gegen den THW Kiel drastisch verbessert und den Sieg mit einem freien Tag belohnt. Trainer Nikolej Krickau hält sein Versprechen ein, nachdem das Team nach einem zähen Kampf den nächsten Schritt machte. Dieser Moment dient als wichtige Erholung vor der bevorstehenden Champions League.

Sieg gegen Kiel bringt ersehnte Erholung

Die Belohnung für den physisch und mental herausfordernden Kraftakt fällt konkret aus. Trainer Nikolej Krickau, der das Team seit 40 Jahren anweist, gewährt den Spielern sofort einen freien Tag. Diese Entscheidung trifft er direkt nach dem Spiel, um die Belastung der letzten Wochen auszugleichen. Krickau begründet diese Geste klar mit dem vorherigen Versprechen an die Mannschaft.

Also read Füchse Berlin gegen THW Kiel: Hakun av Teigum plant Musik-Schlag gegen Freund

Er betont, dass sich die Jungs diesen Ruhetag absolut verdient haben. Der Trainer hatte früher angekündigt, dass ein solcher Kampf mit einer Pause honoriert wird. Diese Geste dient nicht nur der Belohnung, sondern auch der psychischen Entlastung der Gruppe. Die Spieler können nun kurz durchatmen, bevor der nächste harte Termin ansteht.

Champions League Auftakt in Aalborg wartet

Dennoch bleibt die Pause sehr kurz bemessen, da der Zeitplan extrem eng ist. Bereits am Dienstag müssen die Füchse Berlin wieder auf Reisen gehen. Die Reise führt das Team nach Aalborg, wo das erste Spiel der neuen Champions-League-Runde stattfindet. Dieser Antritt ist kritisch für die weitere Qualifikation im europäischen Wettbewerb.

Advertisement

Das Spiel in Dänemark ist für Mittwoch um 18.45 Uhr angesetzt. Die Übertragung erfolgt über den Sender Dyn. Für die Spieler bedeutet dies einen schnellen Wechsel vom Trainingsgelände in Kiel zur Fernreise. Die kurze Erholungsphase muss effektiv genutzt werden, um fit für den Gegner zu sein.

Mathias Gidsel lobt Kampfgeist und Abwehr

Mathias Gidsel zeigt sich nach dem Sieg über Kiel ausgesprochen zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Er beschreibt den Willen und die kämpferische Abwehr als absolute Höhepunkte des Spiels. Gidsel betonte, dass die Spieler so hart gekämpft haben wie noch nie in dieser Saison.

Der Spieler bezeichnet die Leistung sogar als die beste Saisonleistung seiner bisherigen Karriere im Team. Zum ersten Mal in dieser Saison sahen die Fans und die Spieler selbst die echten Füchse. Diese Anerkennung ist für die Morale der Gruppe extrem wichtig. Gidsel sieht dies als Bestätigung ihrer wahren Stärke.

Er fügt locker und erleichtert an, dass es schön ist, diese Fähigkeiten immer noch in sich zu haben. Diese Erkenntnis ist entscheidend für die Zukunft und die kommenden Wochen. Ein solches Lebenszeichen gibt der Mannschaft neues Selbstvertrauen. Der Wille war bei allen Spielern auf Top-Niveau vorhanden.

Advertisement

Neustart in der Champions League

Mathias Gidsel argumentiert, dass dieser Sieg der Mannschaft zeigt, dass viele Gegner geschlagen werden können. Die Champions League bietet nun die Chance für einen echten Neustart der Saison. Der Fokus liegt darauf, das Spiel in Aalborg zu gewinnen.

Gidsel erklärt, dass ein Sieg in Aalborg die Füchse wieder in den Wettbewerb zurückbringt. Vielleicht spielen sie mit diesem Sieg entspannter, da der immense Druck之前 gelockert wurde. Der Druck lag之前 schwer auf den Schultern der Spieler. Nun haben sie die Chance, leichtfüßiger aufzutreten.

Die genaue Anzahl der Tore ist für Gidsel nebensächlich. Ob sie 12, 13 oder nur 9 Tore wie gegen Kiel erzielen, ist ihm egal. Sein Job besteht darin, Spiele zu gewinnen. Es ist ihm gleichgültig, ob dies durch die Hilfe der Mannschaft oder durch einzelne Heldentaten geschieht.

Zwar sah der Angriff previously schön aus, doch fehlte es an Kampfgeist und Willen. Jetzt sind diese Werte wieder zurück. Die Mannschaft will gewinnen und es auch schaffen, egal auf welchem Weg. Gidsel ist froh, Teil dieser kämpferischen Gruppe zu sein. Er freut sich, dass man ein Spiel auch mit der Abwehr für sich entscheiden kann.