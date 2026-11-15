Füchse Berlin: Bob Hanning lobt historischen Sieg gegen Kiel

Bob Hanning feiert den wichtigen Champions-League-Sieg der Füchse Berlin gegen den THW Kiel. Der Vereinstrainer betont die besondere Atmosphäre und die Defensivstärke im entscheidenden Spiel.

Die Füchse Berlin haben im Rahmen der Champions League einen historischen und emotionalen Sieg gegen den THW Kiel errungen. Für den Geschäftsführer Bob Hanning (58) war dies einer der schönsten Erfolge in den vergangenen 22 Jahren des Vereins. Der Nachmittag gilt als besonders außergewöhnlich, da er nicht nur sportlich, sondern auch atmosphärisch bleibende Eindrücke hinterlassen hat.

Hanning schwärmt nach dem Abpfiff von einem unvergesslichen Erlebnis, obwohl die Mannschaft zur Halbzeit mit 12:14 in Rückstand lag. Der Vereinssprecher betonte, dass solche besonderen Momente im Profisport nicht alltäglich sind. Er beschreibt den Gewinn als etwas wirklich Besonderes, das ihn und die Anhänger bis heute beeindruckt.

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Atmosphäre und Respekt im Stadion

Ein zentraler Grund für die hohe Wertschätzung des Sieges liegt in der einzigartigen Stimmung in der Halle. Hanning hebt hervor, dass heute 9000 Zuschauer anwesend waren. Diese Masse an Fans habe wie eine Wand hinter dem Team gestanden, jedoch gleichzeitig respektvoll mit dem Gegner umgegangen. Für Hanning repräsentierte dies das perfekte Handball-Erlebnis.

Das Spiel selbst wurde als brutal intensiv von beiden Seiten charakterisiert. Beide Teams seien an ihre physischen und mentalen Grenzen gegangen, ohne dabei den gegenseitigen Respekt zu verlieren. Solche intensiven Begegnungen mit hoher Sportlichkeit sind Hanning zufolge nur in ganz wenigen Hallen zu erleben. Diese Kombination aus Härte und Fairness macht den Abend für den Boss der Füchse so einzigartig.

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Lob für Gegner und junge Talente

Ungewöhnlich für einen solchen Wettbewerbskontext verteilt Hanning auch starkes Lob an die gegnerische Seite. Er freut sich besonders über die Leistung von Rasmus Ankermann, dem 19-jährigen Jung-Nationalspieler von Kiel. Hanning beschreibt die Situation mit zwei Herzen, da er die Entwicklung des jungen Talents beobachtet. Dieser habe den Welthandballer Gidsel in der ersten Halbzeit komplett ausgeschaltet.

Hanning stuft die Defensive-Anleitung des jungen Spielers als überragend ein. Die Fähigkeit, einen so wichtigen Gegenspieler aus dem Spiel zu nehmen, wird als besondere Leistung gewürdigt. Dies unterstreicht die hohe sportliche Qualität des Aufeinandertreffens. Hanning anerkennt somit explizit die individuellen Stärken der Konkurrenz.

Auszeichnung für Torhüter und Trainer

Der Mann des Nachmittags ist jedoch der Füchse-Torhüter Lasse Ludwig. Hanning lobt die Leistung seines Keepers als wunderschön, da sie auf einer überragenden Abwehrleistung basierte. Zudem nennt Hanning Kiels Andi Wolff neben Emil Nielsen als den besten Torhüter der Welt. Dennoch gebühre der Sieg allein Ludwig.

Neben dem Keeper erhält auch Trainer Nicolej Krickau (40) beste Bewertungen. Hanning verleiht dem Gegenspieler eine glatte Eins für das intelligente Wechselmanagement. Krickau habe den Spielern Pausen gegönnt, obwohl eine Unterbrechung eigentlich unmöglich schien. Diese strategische Klugheit wird als besonders beeindruckend gewertet.

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Defensivstärke und Veteranenleistung

Die Defensivarbeit der Füchse Berlin wird als entscheidender Faktor für den Sieg genannt. Hanning beschreibt die Organisation im Hinterfeld als einfach amazing. Er ist überzeugt, dass das Spiel dieses Mal primär in der Abwehr gewonnen wurde. Die defensive Stabilität war die Grundlage für den Aufholgewinn nach dem Rückstand zur Halbzeit.

Zwei Routiniers runden das Bild des besonderen Tages ab. Mijajlo Marsenic und Max Darj haben gezeigt, als wären sie zehn Jahre jünger. Ihre Leistung hat Bob Hanning endgültig ins Schwärmen versetzt. Der Sieg gegen den THW Kiel festigt die Position der Füchse im Kampf um die Champions-League-Plätze. Hanning blickt mit Stolz auf den erreichten Erfolg zurück.