Die Füchse Berlin stehen unter enormem Druck. Ein Sieg gegen Melsungen ist Pflicht für das Viertelfinale. Trainer Krickau setzt auf Kontinuität trotz Schwankungen.

Die Handballmannschaft der Füchse Berlin steht vor einer existenziellen Mission in der Champions League. Der 25-jährige italienische Akteur Leo Prantner feierte am Dienstag im Training seinen Geburtstag und spendierte den Kollegen Tiramisu, doch die Laune im Verein ist ernst. Die Berliner müssen zwingend Platz vier ihrer Gruppe erreichen, um die nächste Runde zu qualifizieren. Der Druck ist enorm, da Platz fünf nur den Abstieg in die European League bedeutet.

Unverzichtbarer Sieg gegen HSG Melsungen

Am Donnerstag wartet ein entscheidendes Spiel gegen die HSG Nordhorn-Lüneburg, wobei im Text explizit Melsungen als Gegner im deutschen Duell genannt wird. Ein Sieg wird hierbei bereits fast zur Pflicht. Ausgerechnet dieses erste deutsche Duell auf dem Parkett der Königsklasse ist ein Schlüsselmoment. Die Füchse müssen aus ihrer Sechser-Gruppe mindestens den vierten Platz belegen, um im Viertelfinale der Champions League einzuziehen. Platz fünf führt hingegen direkt in die European League, während Platz sechs die komplette Ausbeute bedeutet und das Ausscharren signalisiert.

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Kritik von Boss Bob Hanning an der Form

Füchse-Boss Bob Hanning hat sich jüngst deutlich zu Wort gemeldet und gegen die schwankenden Leistungen seiner Füchse gestichel. Er gab zu, dass ihn der Gedanke heimsucht, man könnte mit Platz fünf vielleicht doch besser dran sein. Hanning überlegte sogar, ob man in den Europapokal absinken sollte, um dort wieder Wurzeln zu schlagen. Diese Worte unterstreichen die akute Gefahr, die von der aktuellen Tabellenposition ausgeht, obwohl die sportliche Zukunft noch ungewiss ist.

Trainer Nicolej Krickau fordert Fokus und Qualität

Füchse-Trainer Nicolej Krickau lässt sich von solchen Spekulationen nicht beeindrucken. Der 40-Jährige sagt energisch, dass man so weit noch lange nicht ist. Man ist immer noch voll in dem Glauben, mindestens Platz vier schaffen zu können. Darauf liegt der volle Fokus der Mannschaft. Krickau betont, dass man Melsungen schlagen muss, da sich sonst die Problematik stellt, wen man sonst noch bezwingen sollte. Donnerstag bietet die Chance, zwei Punkte zu holen.

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Unruhige Leistungen und Verletzungssituation

Vor zwei Tagen gewannen die Berliner im Bundesliga-Duell in Göppingen mit Ach und Krach 32:31. Krickau spricht von Achterbahnspielen, bei denen Weltmeister-Form plötzlich durch Phasen mit Kreisklasse-Niveau ersetzt wird. Er habe keine Sorgen um die allgemeine Form der Mannschaft, da man im Ligaspiel gegen Göppingen insgesamt nur 21 Sekunden hinten lag. Dennoch braucht die Mannschaft mehr Qualitätsminuten von einigen Spielern, um stabil zu werden.

Schwere Vorlage für Nils Lichtlein

Über eine vorzeitige Rückkehr von Nils Lichtlein macht sich Krickau wenig Hoffnung. Der 24-Jährige arbeitet fleißig zweimal am Tag in der Reha, leidet jedoch an Schulterproblemen. Krickau glaubt nicht daran, dass er früher fit wird. Nils Lichtlein wird auf keinen Fall Anfang Dezember bereit sein. Echte Prognosen für die Weltmeisterschaft gibt der Trainer nicht, will aber auch nicht ausschließen, dass es eventuell doch noch reicht.