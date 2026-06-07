Die Berliner Handballmannschaft beendete die Saison mit einem spektakulären Heimsieg gegen Flensburg. Mathias Gidsel stellte mit 13 Toren in der ersten Halbzeit einen neuen Rekord auf, während fünf langjährige Spieler ihr letztes Spiel in der Max‑Schmeling‑Halle absolvierten. Das emotionale Ereignis wurde von einer rekordverdächtigen Trefferzahl und der Aussicht auf ein starkes Power‑Duo für die Zukunft geprägt.

Die Handball mannschaft der Füchse Berlin beendete die laufende Saison mit einem überzeugenden Heimsieg gegen Flensburg, das Endergebnis lautete 43:38 im Favoritenmodus. In der ersten Halbzeit legten beide Teams mit einer ungeahnten Offensivpower beweis, warum sie zu den attraktivsten Angriffsverbünden der Handball -Bundesliga zählen.

Insgesamt fielen 42 Treffer, was bedeutet, dass im Schnitt alle 43 Sekunden ein Ball im Netz landete. Die Defensivreihen wankten, die Torhüter hatten kaum Zeit zum Durchatmen - und das Publikum genoss ein spektakuläres Spektakel, das über das reine Ergebnis hinausging. Besonders herausragend war der dänische Welthandballstar Mathias Gidsel, der vor dem Spiel zum Handballer des Jahres in Dänemark gekürt worden war. In dieser Partie erzielte er sein 300.

Bundesliga-Tor bereits nach drei Minuten und ließ in der ersten Hälfte weitere 13 Treffer einfahren, wodurch er die Messlatte für zukünftige Torrekorde weiter nach oben schob. Seine Performance war so eindrucksvoll, dass der Kommentator Florian Schmidt‑Sommerfeld scherzhaft bemerkte, Gidsel könnte inzwischen auf einem dänischen Campingplatz im Liegestuhl sitzen und die Begegnung kaum noch mitbekommen, weil er die gesamte Abwehr von Flensburg praktisch ausgeschaltet habe





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