Füchse Berlin gegen THW Kiel: Hakun av Teigum plant Musik-Schlag gegen Freund

Vor dem Topspiel zwischen den Füchsen Berlin und dem THW Kiel spitzt sich das Duell zwischen Hakun West av Teigum und Elias Skipagøtu zu. Der Rechtsaußenspieler verrät sein geheimes Erfolgsrezept in der Kabine und plant, den Gegner mit DJ Ötzi zu ärgern.

Bevor die Berliner Füchse am kommenden Samstag im Spitzenspiel auf den Tabellenführer THW Kiel treffen, konzentriert sich Hakun West av Teigum auf taktische Vorbereitungen und persönliche Rivalitäten. Der 24 Jahre alte Rechtsaußenspieler und Färinger steht im Fokus, da er mit seinem Kieledler Elias Skipagøtu um das Duell der Nationalmannschaftsspieler kämpft. Av Teigum hat bereits einen spezifischen Plan für die Zeit nach dem Spiel entwickelt, sollte sein Team den Sieg erringen. Er möchte seinen direkten Kontrahenten und Freund mit dem 27 Jahre alten Hit des österreichischen Sängers DJ Ötzi, dem Song "Anton aus Tirol", persönlich ärgern und humorvoll auf die Palme bringen.

Die Rolle als Musikminister der Füchse

Hakun West av Teigum übernimmt in der Mannschaftsstruktur die Verantwortung für die akustische Atmosphäre in der Umkleidekabine. Seit dem Vorjahr fungiert er als der offizielle Musikminister der Füchse Berlin und ist sowohl für die Boombox als auch für die gesamte Playlist vor und nach den Partien verantwortlich. Der Song "Anton aus Tirol" hat sich etabliert als die feste Hymne, die nach Siegen in der Kabine aufgelegt wird. Laut Angaben, die av Teigum dem Magazin SPORT BILD gab, ist dieser Track bei den Spielern sehr begehrt, um die Stimmung nach einem erfolgreichen Spiel aufrechtzuerhalten. Der Titel ist noch von Lukas Herburger übrig geblieben, einem ehemaligen österreichischen Teamkollegen, der die Berliner inzwischen verlassen hat.

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Dynamik im direkten Vergleich der Färinger

Das Duell zwischen Hakun West av Teigum und Elias Skipagøtu zeichnet sich durch eine lockere und freundschaftliche Dynamik aus, die sich deutlich von anderen Rivalitäten in der Liga unterscheidet. Im Gegensatz zu den intensiven Auseinandersetzungen zwischen Mathias Gidsel und Flensburgs Emil Jakobsen, die als besonders krasses Battle gelten, halten av Teigum und Skipagøtu den Kontakt aufrecht, indem sie sich ab und zu über das Handy Sprüche zusenden. Beide betonen, dass jeder von ihnen natürlich gewinnen möchte, doch die Atmosphäre vor dem Spiel ist eher von kurzer, freundschaftlicher Kommunikation geprägt. Besonders lang dauert der Austausch oft nach dem Spiel, da die Partnerinnen beider Spieler beste Freundinnen sind. Av Teigum hebt hervor, dass es insgesamt nur drei Spieler aus den Färöer-Inseln in der Bundesliga gibt, weshalb sich die beiden immer besonders freuen, sich auf dem Platz zu sehen.

Relevanz des Spiels für die Titelkämpfe

Das anstehende Wochenende bietet mit zwei direkten Begegnungen der besten vier Mannschaften der Bundesliga enorme Bedeutung für die Meisterschaftssituation. Samstag stehen sich die Füchse Berlin und der THW Kiel gegenüber, während am Sonntag das Match zwischen Magdeburg und Flensburg stattfindet, das um 15 Uhr live übertragen wird. Beide Giganten-Duelle haben das Potenzial, die weitere Entwicklung im Titelkampf entscheidend zu beeinflussen. Die Berliner stehen dabei unter einem besonderen Druck, da sie unbedingt oben mitspielen müssen, um ihre Chancen nicht zu verspielen. Ein Sieg gegen den THW, der bisher nur gegen Magdeburg verloren hat, wäre der Schlüssel, um die Spitzengruppe der Liga nicht zu verlassen.

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Musikalische Strategien für den Sieg

Bevor die Füchse das Meisterstück gegen Kiel vollbringen können, müssen sie in der Kabine die richtige Stimmung erzeugen, um erfolgreich zu sein. Hakun West av Teigum, der linkshändig spielende Rechtsexperte, verrät im Gespräch, welche Musik die Spieler aktuell bevorzugen. Die dänische Musik, die vom Teamkollegen Mathias Gidsel vorgeschlagen wurde, hat das Team bereits abgelehnt. Stattdessen dominieren zurzeit viele englischsprachige Hits den Abspielplan. Besonders beliebt sind Songs der US-Punkband Green Day, die für den nötigen Energieboost sorgen sollen. Gelegentlich gibt auch der spanische Spieler Aitor Arino seine Wünsche nach spanischen Hits durch, die dann in die Playlist eingearbeitet werden.

Fehlende Heimatklänge trotz nationaler Verbundenheit

Trotz der starken Verbundenheit der Spieler untereinander und ihrer Herkunft fehlen Musikstile aus den Heimatinseln der Akteure in der offiziellen Kabinen-Playlist. Hakun West av Teigum erklärt schmunzelnd, dass es zwar Bands auf den Färöer-Inseln gibt, diese jedoch bisher noch keinen Welthit produziert haben, der sich für das gemeinsame Vorspielen in der Gruppe eignet. Der Fokus liegt daher auf internationaler Pop- und Punk-Musik, die einen breiteren Effekt hat. Der Wunsch von av Teigum für den bevorstehenden Nachmittag ist klar definiert: Zuerst müssen die beiden Punkte im Spiel gegen Kiel geholt werden, um den Gewinn zu sichern. Erst danach, so seine Zusage, wird er seinem Freund Skipagøtu die offizielle Füchse-Sieger-Hymne vorspielen, um die Freude über den Sieg und die persönliche Rivalität zu zelebrieren.