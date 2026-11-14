Füchse Berlin gegen THW Kiel Live-Tipp: Handball-Bundesliga im TV und Streaming

Live-Tipp für das Top-Duell: Wie Sie Füchse Berlin gegen THW Kiel in der Handball-Bundesliga gratis im TV und digital verfolgen können. Alle Infos zur Uhrzeit und Übertragung.

Das bevorstehende Duell der Handball-Bundesliga zwischen den Füchsen Berlin und dem THW Kiel rückt in den Fokus. Während das Spiel des SC Magdeburg gegen die SG Flensburg-Handewitt am Sonntag um 15 Uhr stattfindet und live bei SPORT BILD zu sehen ist, wartet bereits am Samstag ein weiteres Spitzenspiel auf die Fans. Die Partie zwischen den Füchsen Berlin und dem THW Kiel startet um 15.55 Uhr. Besonders für die Berliner steht diese Begegnung unter hohem Druck, da sie gegen den aktuellen Tabellenführer antreten müssen. Fans können das Match live im Fernsehen und digital verfolgen.

Live-Übertragung der Handball-Bundesliga

Handballfans können das absolute Topspiel zwischen Berlin und Kiel heute kostenlos verfolgen. Die ARD sendet das Duell der beiden HBL-Schwergewichte live im Fernsehen. Die Übertragung der Partie startet um 15.45 Uhr, also zehn Minuten vor dem offiziellen Anpfiff. Die Dyn Media GmbH, eine Beteiligung der Axel Springer SE zu der auch SPORT BILD gehört, stellt die digitalen Inhalte bereit. Wie gewohnt werden alle Spiele der Handball-Bundesliga auch live im Internet übertragen, sodass keine Verpassen droht.

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Spielplan und weitere Bundesliga-Partien

Neben dem Hauptduell am Samstag finden weitere interessante Begegnungen in der Handball-Bundesliga statt. Der HC Erlangen trifft um 19 Uhr auf den Handball Club Hamburg, wobei diese Partie im Programm von Dyn verfügbar ist. Anschließend folgt um 19.30 Uhr das Spiel zwischen den Rhein-Neckar Löwen und dem TBW Lemgo Lippe, welches ebenfalls beim Sender Dyn gezeigt wird. Der Spielplan ist eng gestaffelt, wodurch die Fans den ganzen Abend lang hochwertiges Handballfernsehen erwartet.

Tabellensituation und Druck auf die Füchse

Die aktuelle Tabellenkonstellation gibt Anlass zur Sorge bei den Zebras. Die Füchse Berlin haben aktuell erst drei Minuspunkte und haben dabei drei Punkte weniger abgegeben als der THW Kiel. Im engen Kampf um die Tabellenspitze und die qualifizierten Plätze für die Champions League geht es dabei um jeden einzelnen Zähler. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Berliner eigentlich gewinnen müssen, um den Anschluss an die Spitzengruppe zu wahren.

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Schiedsrichter-Kommentar und Traineranalyse

Trainer Nicolej Krickau ist sich der Lage bewusst und warnt vor den Konsequenzen einer Niederlage. Er äußert, dass ein Verlust wegweisend sein könnte und dann der Abstand zu Kiel sehr groß wird. Zwar haben die Füchse die letzten vier Duelle gegen den THW Kiel gewonnen, doch die Berliner sind sich der Qualität des Gegners bewusst. Krickau betont, dass die Kieler deutlich anders spielen als in der vergangenen Saison. Sie sind schneller, variabler und zeigen mehr Stabilität in ihren Strategien.

Fußball- und Handball-Überschneidungen im Sport

Obwohl der Fokus auf dem Handball liegt, zeigt die Berichterstattung die Vernetzung der deutschen Sportszene. Die Übertragungsrechte und die digitale Präsenz werden durch große Medienkonzerne wie die Axel Springer SE gesichert. Dies gewährleistet eine breite Verfügbarkeit der Inhalte für die Zuschauer. Die technische Infrastruktur sorgt dafür, dass live im TV und im Netz simultan gestreamt werden kann, was die Reichweite der Liga erhöht.