Die Füchse Berlin treffen am Montag auf TSV Hannover-Burgdorf. Alle Infos zum Free-TV auf WELT TV, zum kostenlosen Stream und zur Champions League-Situation.

Am kommenden Montag Abend stehen sich die Füchse Berlin und der TSV Hannover-Burgdorf in einem hochaktuellen Bundesliga -Duell gegenüber. Das Spiel startet um 19 Uhr, wobei die Hauptstädter mit der Motivation antreten, die Erfolgsserie aus der vergangenen Woche fortzusetzen und die Position in der Tabelle weiter zu festigen. Für die Zuschauer gibt es zahlreiche Möglichkeiten, dem Match beizuwohnen, sei es über das kostenlose Free-TV oder digitale Streaming-Dienste.

Übertragungsarten und Streaming-Optionen

Die Partie wird live im Free-TV von WELT TV übertragen, sodass interessierte Handballfans keine teuren Abos benötigen, um das Spiel zu verfolgen. Zusätzlich bieten die Portale SPORTBILD.de und BILD.de einen kostenlosen Live-Stream an, der den direkten Zugriff auf die Übertragung ermöglicht. Diese vielschichtige Verfügbarkeit stellt sicher, dass keine Zielgruppe beim Spiel verunsichert wird oder technische Hürden die Verfolgung der Partie erschwert.

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Neben den kostenlosen Optionen bietet der Streaming-Dienst Dyn zwei unterschiedliche Abonnement-Modelle an, falls Nutzer bevorzugt über diese Plattform zugreifen möchten. Das monatliche Abo kostet fünfzehneinhalb Euro pro Monat, während das Jahresabo für einhundertfünfzig Euro pro Jahr beziehbar ist, was einem Preis von zwölffünfzig Euro pro Monat entspricht. Diese Preismodelle bieten Flexibilität für verschiedene Nutzergewohnheiten.

Formkurve der Füchse Berlin

Die Füchse Berlin befinden sich aktuell in einer positiven Schwungphase, die sich aus zwei wichtigen Siegen in kurzer Zeit zusammensetzt. Am vergangenen Wochenende konnte das Team von Göppingen mit einem knappen 32:31-Erfolg bezwungen werden, was den sportlichen Morale boost erheblich stärkte. Diese Leistung untermauerte die mentale Stärke der Mannschaft gegen einen direkten Konkurrenten in der Bundesliga-Tabelle.

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Unter der Woche folgte dann ein weiterer Erfolg im deutschen Duell in der Champions League gegen Melsungen mit einem Ergebnis von 33:29. Dieser Sieg war entscheidend für die Positionierung in der Vorrunde, da die Berliner nun nur noch einen Punkt hinter Platz vier liegen, der für das Weiterkommen in der nächsten Runde ausreicht. Mit noch zwei ausstehenden Partien steht den Füchsen ein realistisches Szenario für das Erreichen der K.-o.-Phase offen.

Die aktuelle Konstellation in der Champions League wird von den Akteuren selbst als extrem kritisch eingestuft. Torhüter Andreas Palicka betonte nach dem Sieg gegen Melsungen, dass jedes verbleibende Spiel in dieser Gruppe nun ein Finale für das Team darstellt. Seine Aussage unterstreicht die notwendige Konzentration, da bereits ein einziger Fehler den Traum von der Weiterreise kostbar machen könnte.

Ausrichtung und Statistiken des TSV

Gegner TSV Hannover-Burgdorf präsentiert sich in einer deutlich schwierigeren Verfassung, da das Team seit zwei Ligaspielen keinen Sieg mehr einfahren konnte. Diese Durststrecke stellt eine immense psychologische und sportliche Hürde dar, auf die die Füchse Berlin gezielt Druck ausüben werden. Die Differenz in der aktuellen Formkurve wird sich voraussichtlich auch in der Dynamik des Spiels widerspiegeln.

Während Hannover mit der Stabilisierung der eigenen Reihen beschäftigt ist, zeigt sich Berlin in einer aggressiven Aufholjagd. Der Weltklassespieler Mathias Gidsel rief seine Mannschaftskollegen eindringlich zur Attackierung der Gruppe auf, da das Team von ganz hinten komme. Diese öffentliche Motivation zielt darauf ab, die Verantwortung in die eigenen Hände zu nehmen und keine Fehler zu machen.

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Palicka ergänzt diese Haltung mit der festen Überzeugung, dass eine gute defensive und offensive Leistung jede Mannschaft der Welt schlägt. Die Kombination aus dem jüngsten Champions-League-Sieg, dem Bundesliga-Erfolg und der klaren verbalen Führung der Starspieler wie Gidsel und Palicka macht die Füchse Berlin zu einem extrem gefährlichen Gegner. Das Match am Montag wird somit zu einem Testfeld für die Konsistenz dieses Erfolgsmodus.